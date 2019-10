Ce a descoperit un fotograf român la Cernobîl: "Îţi creează un sentiment ciudat"

Pasiunea pentru arta fotografiei nu are limite. O demonstrează un tânăr din Cluj care a surprins în imagini inedite orașul Prypiat, părăsit în urmă cu mai bine de 30 de ani, după explozia centralei nucleare de la Cernobîl.

Recent a fotografiat și satul Geamăna din Alba, transformat în lac de decantare după ce în zonă s-a extras cupru.

Se spune că fotografiile fac cât 1000 de cuvinte. Iar Cristian Lipovan din Cluj are un proiect prin care de mai mulţi ani vizitează locuri de mult abandonate pentru a le readuce la viaţa prin imagini. A fost de două ori la Cernobîl, un loc de care mulţi se feresc, iar fotografiile surprinse sunt mai mult decât grăitoare.

Cristian Lipovan, fotograf: "Sunt multe, însă vreau să zic, la Cernobîl m-au impresionat foarte mult grădiniţele, cum erau toate lucrurile la voia întâmplării, lucrurile copiilor. În şcoli iarăşi, băncile cu caiete, laboratoarele cu tot felul de chestii pe birouri. Îţi creează un sentiment foarte ciudat pe care nu îl poţi trăi, numai acolo. La anul vreau să merg la Fukushima".

În România a fotografiat locuri controversate despre care prea puţini vorbesc. De pildă satul Geamăna din judeţul Alba. Aici 1000 de persoane au fost strămutate în urmă cu 40 de ani, iar locul a fost transformat într-un iaz imens de decantare pentru exploatările de cupru din împrejurimi.

Cristian Lipovan: "După cum se poate vedea în această fotografie mormântul este încă afară, asta e în 2017, iar în alte cadre se poate vedea cum lacul a ajuns la jumătate, iar în 2019 e scufundat în totalitate".

Imaginile inedite au fost expuse la Casinoul din Cluj.

Cristian Lipovan, fotograf: "Toată seria asta de fotografii e făcută în decursul a 10 ani. În fiecare an am surprins zona şi se poate vedea cum a evoluat lacul şi cum au fost înghiţite gospodăriile. E un subiect destul de sensibil şi lacul are nişte culori ireale, fiind o zonă foarte fotogenică, dar pe cât e de fotogenică, pe atât e şi de tristă".

Tânărul fotograf spune că vrea să descopere şi alte locuri unde s-a scris istorie.