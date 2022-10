Caz șocant în Dâmbovița. Un bărbat și-a dat foc pentru că a fost obligat să plece din casa părintească

Medicii sunt rezervați în privința șanselor lui de supraviețuire.

Disperat că își va pierde locuința, omul a făcut gestul sinucigaș într-o fracțiune de secundă. Toți cei prezenți s-au speriat atât de tare încât nimeni n-a avut curaj să-i sară în ajutor.

Echipajul ambulanței l-a preluat în stare critică.

Loredana Budoiu, asistent medical SAJ Dâmbovița: „Pacient cu arsură de gradul II și III, cu arsuri de căi aeriene, pe 60% din suprafaţa corporală”.

Soția bărbatului este bolnavă de cancer și a rămas acum fără sprijin.

Oița Drăguț: „Vrea să ne dea afară. Nu am unde să mă duc. E casa părintească, dar eu am muncit, am renovat-o”.

Drama familiei a început acum 15 ani

Drama familiei a început în urmă cu 15 ani, la decesul părinților bărbatului. Omul a vrut să păstreze casa bătrânească unde locuia, dar nu și-a putut despăgubi surorile care aveau și ele dreptul la moștenire.

După un lung șir de procese, imobilul a fost adjudecat, prin licitație, de una dintre surori. Ceilalți urmași și-au primit partea în bani, dar bărbatul nu s-a lăsat evacuat din casă.

Constanța Pântea, proprietara casei: „Am mai venit şi acum două luni cu executor, cu Jandarmeria. I-a dat termen. Acum a fixat iar data şi am venit cu domnul executor. Nu s-a putut discuta cu el sub nicio formă”.

Adrian Nicolae Pântea, soțul proprietarei casei: „Cică n-are unde să se ducă, dar de doi ani e plătită casa. Tot invocă că nu poate. A făcut contestaţii, pierde peste tot, dar nu vrea să plece”.

Marius Diaconescu, executor judecătoresc: „E o speţă legală. S-a cumpărat un imobil, s-a adjudecat. A mai fost data trecută, chipurile, cu înţelegere, dar a zis creditoarea că îi mai lasă. S-a dat termen din nou. Acum şi-a dat foc”.

După tragica întâmplare, executorul judecătoresc a decis să stabilească un nou termen la care familia să elibereze locuinţa disputată.

Pentru că starea omului se înrăutăţeşte de la un minut la altul, medicii de la Târgovişte au decis ca bărbatul să fie transportat de urgenţă la o clinică de arşi din Capitală.

Deocamdată, medicii sunt rezervaţi cu privire la şansele de supravieţuire ale bărbatului. Poliția va deschide o anchetă în acest caz.