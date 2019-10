Cât de ușor sunt păcălite româncele să se prostitueze în străinătate. Sumele uluitoare pe care le strâng pe an

Între 60.000 şi 130.000 de euro pe an! Este suma uluitoare pe care o poate câştiga din prostituţie o tânără româncă luată dintr-un sat sărac de la noi şi trimisă să îşi vândă corpul în Italia, Marea Britanie sau Germania.

Ce NU ştiu fetele care pleacă în lume ademenite de diverşi exploatatori este că banii ajung TOŢI la ei, nu la ele. Şi nici că oferta include şantaj, bătaie şi constrângeri emoţionale.

Campania ''Oameni de vânzare'' vă arată cât de uşor sunt păcălite tinerele şi cum acţionează o filieră din care fac parte şi membri ai mafiei albaneze.

250 de euro într-un buzunar de la pantaloni, încă 250 în altul, un top de bani la geacă, alte topuri puse bine la cămaşă. Un tânăr e filmat în timp ce numără aceste sume şi le doseşte prin haine. E român şi e membru într-o reţea profitabilă de trafic de carne vie, iar filmarea e făcută la începutul anului, într-un mall din oraşul Bergamo.

Săptămânal acest individ, alături de alţii din filieră, face legătura între tinere care se prostituează pe stradă şi care practic aduc bani grupării şi palierul superior, reprezentat de o intermediară româncă, la rândul ei fostă prostituată.

Aceasta are rolul să colecteze banii de la tinerii ce controlează fetele, aşa că primeşte de la ei, săptămânal, toţi banii făcuţi la stradă, din prostituţie. Conform poliţiştilor români şi italieni, care au destructurat împreună reţeaua chiar în vara acestui an, intermediara împărţea mai departe banii, între cei doi capi ai filierei, un român şi un albanez.

Alexandru Iftodi, procuror DIICOT Iaşi: „Aceste organizaţii criminale îşi externalizează activitatea. În sensul că recrutează fetele din România, dar le duc în vest pentru că acolo îşi maximizează profiturile şi acolo se obţină cei mai mulţi bani mudrari. Ulterior au loc transferuri de bani în România, au loc tranzacţii imobiliare.”

Cetățeanul albanez este un interlop cunoscut de oamenii legii, în zona Bergamo şi era plătit pentru că el controla anumite străzi de la periferia oraşului. Celălalt lider, românul din Paşcani, era cunoscut pentru că dă bani cu camătă în România, şi fiind prieten cu albanezul, dezvoltase în timp filiera românească transfrontalieră, deşi în Italia poza într-un om onest, care nu are nimic de a face cu sfera penală. De altfel, în rarele dăţi când mergea la întâlnirile intermediarei românce cu transportatorii care livrau banii, se ferea să fie văzut de aceştia.

Paolo Storoni, şeful carabinierilor din Bergamo: „Controlul asupra locurilor unde fetele ies să se prostitueze îl au albanezii. Şi gruparea românească era şi ea cumva constrânsă să plătească o sumă lunar, către albanezi, existând ameninţări cu agresiuni fizice şi altercaţii cu românii. Fetele erau obligate să plătească sume mari. Erau obligate să plătească între 70 şi 100 de euro, pe zi, practic închirierea locului unde se prostituau.”

Ofițerii sub acoperire au interceptat și un autocar plecat din România care ajunge în autogara din Bergamo. Din el coboară o tânără ce abia împlinise 18 ani, convinsă să renunţe la ultimul an de şcoală, pentru a lucra în Italia. Fata aşteaptă preţ de o oră în staţie, până când îşi face apariţia, cu o maşină luxoasă, cea care îi promisese un trăi pe vătrai, în peninsulă, adică intermediara reţelei, pe care abia o cunoscuse în România.

„Ea mi-a plătit biletul, cu câteva zile înainte de a merge cu autocarul. Am mers cu ea după ce am ieşit de la şcoală. Mi-a spus că e secretară la o firmă de avocatură, că are propria casă cumpărată şi voi sta cu ea, nu voi plăti nimic şi voi lucra la un bar!”

În schimb imaginile de la supraveghere arată că tânăra a fost dusă direct într-unul din cuiburile celorlalte prostituate, un apartament unde fetele stăteau cu protectorii lor. Toţi ar fi început să o preseze să uite de locul de muncă promis în ţară şi să treacă direct pe străzi.

"A zis că ceva dulce.

Videochat?

Nu, prietenul ei a zis că ceva şi mai dulce! Că e simplu, se fac bani uşor, nu trebuie să îţi rupi spatele! Seara m-a dus pe strada aia, la periferie! Nu voiam să fac aşa ceva.”

Lucrător DCCOA: „Ele nu intră în posesia sumelor de bani, traficanţii le amână, le tot amână, să le invoce cheltuieli fictive, şi astfel ajung exploatate ani de zile, şi la final sumele de bani să nu fie la ele, nici relaţiile în care au investit.”

Câştigul de pe urma fiecărei fete era consistent.

Lucrător BCCO: „De la 60.000 de euro pe an, în sus. Chiar şi în cazurile acelea de jumătate jumătate, din jumătatea ta plătim aia, aia, aia, şi tu rămâi cu te miri ce. Se spune că a făcut 80.000 de euro într-un an, ea a dispus de 2.000, 2.500 de euro. Restul banilor, asta e cazul de jumi-juma.”

Poliţiştii au descoperit că 10 tinere, cu vârste între 20 şi 23 de ani, erau agăţate în mare parte prin metoda "loverboy".

Capul român al filierei din Bergamo are sechestru în Italia pe o casă frumoasă, dintr-o zonă cu ştaif a oraşului, unde trăia împreună cu fiul şi soţia lui. Sechestru i-a mai fost pus şi pe un alt apartament dintr-un cartier nou al oraşului, unde fetele primeau clienţi când nu făceau stradă.

Şi în timp ce carabinierii din Bergamo s-au lăudat pe plan local de reuşita colaborării cu Poliţia Română pe străzile controlate de suspectul albanez sunt şi în prezent multe alte prostituate. Afacerea merge strună, tot cu tinere românce, care, filmate pe ascuns, povestesc că la rândul lor, plătesc tribut săptămânal altor albanezi.

„Și toată zona asta e la albanezi aici? Da, noi venim aici muncim dar nu este strada noastră, e stradă la un albanez!”

„Şi ai găsit locul ăsta aici? Da, am vorbit cu albanezul, plătesc 3 sute şi ceva la albanez, e treaba mea ce fac aici!"

Are doar 21 de ani, provine din Craiova şi spune că a fost adusă de curând. Fata a fost adusă în zona după lăsarea întunericului de către protectorul ei. Un albanez care i-a oferit loc cu văd bun, într-un sens giratoriu cu acces către un drum lăturalnic, unde clienţii pot trage pe dreapta. Cât timp ea e la stradă, individul aşteaptă în apropiere.

„Aici nu contează unde te pui, contează să îi dai lui banii. Dar contează locul să nu fie luat de fete care sunt plecate în vacanţă. Și acolo sunt mai multe fete care sunt la alţi albanezi, nu la albanezul ăsta.”

Alfredo Fabrocini, comisar şef Operaţiuni Speciale Italia: „Reţelele criminale au tendinţa de a se reface, să se regenereze după un timp, după ce au loc arestările."

În plus, nici autorităţile italiene nu pot proteja familiile victimelor din România, la rândul lor ameninţate. Unele dintre tinere au lăsat acasă părinţi bolnavi, dar şi copii sau fraţi mai mici, iar exploatatorii lor ştiu cum să le inoculeze teamă încât să nu-şi mai menţină plângerile iniţiale.

