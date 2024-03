Cât a plătit un client pentru un meniu mic la un celebru fast-food. Furie în mediul online după ce a postat bonul

Mulți utilizatori au reacționat spunând că suma plătită este una mult prea mare, criticând prețurile din restaurantele Five Guys, potrivit New York Post.

Clientul a plătit 12,49 de dolari pentru Cheeseburger, 2,89 pentru băutură și 5,19 pentru o porție mică de cartofi. Totalul - 24,10 dolari, cu tot cu un bacșiș de 2,19 dolari.

„Mă așteptam la 12 până la 15 dolari de persoană la Five Guys. 22 de dolari (fără bacșiș) pare că depășește limita. Care este suma potrivită zilele astea?”, se arată într-o postare pe X, care a preluat bonul de pe Reddit. Postarea a devenit virală, fiind vizualizată de peste 25 de milioane de oameni.

Five Guys prices are out of control.

$24 for one person

Source: Reddit pic.twitter.com/wcXgbjGnI4