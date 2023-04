Castelul Huniade, cea mai veche clădire din Timișoara, va fi renovat din temelii, cu 22 milioane de lei, bani europeni

Potrivit proiectului, clădirea va fi consolidată și restaurată în întregime, pardoselile vor fi înlocuite cu piatră naturală, iar tâmplăria și feroneria originale vor fi, de asemenea, restaurate.

De asemenea, proiectul prevede refacerea faţadei principale, a scărilor din piatră de marmură din zona de nord-vest, restaurarea decoraţiunilor descoperite cu ocazia releveului și montarea mijloacelor de acces pentru persoanele cu dizabilităţi.

„De 30 ani s-a încercat reabilitarea Castelului Huniade, fără succes. Obiectivul din centrul Timişoarei are o istorie de probleme, însă, prin obţinerea acestor fonduri, îl vom repune, în sfârsit, în circuitul muzeal. În acest mandat, am semnat contracte de finanţare în valoare peste 1 miliard de lei, un record în istoria Consiliul Judeţean Timiş. Am atras fonduri europene, facem investiţii majore, suplimentăm constant bugetul judeţului cu diverse surse de finanţare şi mişcăm lucrurile pe direcţia cea bună pentru judeţul Timiş”, a declarat Alin Nica, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.

Pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere se vor monta modele tactile ale exponatelor și ale panourilor, pentru ca acestea să poată obţine informaţii referitoare la zonele vizitate, panouri informative în alfabetul Braille, iar pentru deplasarea în siguranţă se vor monta covoare tactile.

Vor fi realizate și instalaţiile necesare pentru creşterea performanţei energetice, fără a afecta caracterul şi valoarea culturală a monumentului.

Castelul Huniade a fost construit între 1308 şi 1315, în vremea lui Carol Robert de Anjou, şi reconstruit în timpul lui Iancu de Hunedoara, între 1443 şi 1447. A fost închis în urmă cu aproape 15 ani pentru reabilitare, însă din cauza numeroaselor probleme şi a lipsei fondurilor, lucrările nu au mai fost finalizate.

Anul acesta, cu prilejul Capitalei Europene a Culturii, se va deschide Sala Cavalerilor din aripa de nord-vest a Castelului, care a fost deja consolidată prin proiectele anterioare. Aici vor avea loc o serie de evenimente, în vara acestui an.

Sursa: News.ro
Dată publicare: 25-04-2023 18:28



