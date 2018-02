Carmen Dan: 18 poliţişti, dintre care zece cu funcţii de conducere, cercetaţi în cazul poliţistului pedofil

Inquam Photos / Octav Ganea

Un număr de 18 poliţişti, dintre care zece sunt cu funcţii de conducere, sunt cercetaţi în urma raportului efectuat de Corpul de control al ministrului de Interne în cazul poliţistului Eugen Stan, acuzat de agresiune sexuală a unui minor.

Între poliţiştii cercetaţi disciplinar se află şi adjunctul inspectorului general al Poliţiei Române, Marius Voicu, a precizat ministrul Carmen Dan, într-o emisiune la Antena 3, relatează Agerpres.

"Eu îmi doresc foarte mult, acum, după ce am finalizat această verificare, este important pentru mine ca ministru că am ajuns în situaţia în care să avem această radiografie exactă, pentru că această verificare prin Corpul de control a avut în vedere respectarea sau nerespectarea procedurilor administrative, a celor de raportare, de analiză, pentru că am constatat şi alte lucruri. Urmează acum să cercetăm în procedură disciplinară pe toţi cei care au fost implicaţi ca fiind responsabili. Nu stabilesc şi nu stabileşte acest raport vinovăţii acum, ci doar evidenţiază nişte fapte", a spus ministrul de Interne, la Antena 3.

Ea a precizat că "domnul Voicu este adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române, propus şi deja într-o cercetare disciplinară, iar prin acest raport al Corpului de control se mai propune încă o verificare disciplinară în ceea ce-l priveşte", în conformitate cu statutul poliţiştilor.

"Cred că este bine să fac unele precizări. Vă amintiţi că în săptămâna aceea foarte grea, eu am ieşit public şi am solicitat premierului să dispună prin decizie încetarea numirii în ceea ce-l priveşte pe inspectorul general Despescu. Măsură administrativă care avea, în principal, în vedere calitatea de demnitar, pentru că inspectorul general al Poliţiei Române are rang de secretar de stat. Vorbeam de o situaţie în care, din punctul meu de vedere, se impunea această măsură luând în calcul doar componenta de management. Cunoaşteţi urmarea. (...) Domnul Voicu nu este în aceeaşi situaţie, nu are calitatea de demnitar, adică nu beneficiază doar de beneficiile acestei funcţii şi în mod normal ar trebui să-şi asume şi responsabilităţile, motiv pentru care eu trebuie să ţin cont de prevederile legale. Este poliţist, se supune acestui statut, iar acest statut reglementează foarte clar care este procedura prin care se verifică aspecte care ţin de neîndeplinirea unor atribuţii de serviciu", a explicat Carmen Dan.

Totodată, ministrul Carmen Dan a arătat că fostul şef al Poliţiei Române, Bogdan Despescu, este pus la dispoziţie şi face obiectul unei cercetări disciplinare.

"Este la dispoziţie. Este, conform legii, un termen de şase luni în care trebuie să fie identificată o funcţie pe care trebuie să o ocupe. O funcţie, care spune legea, trebuie să fie corespunzătoare coeficientului de încadrare", a precizat ministrul de Interne.

Potrivit raportului, nota cu măsurile adoptate la nivelul Poliţiei Române, prezentată ulterior primului ministru al României de către fost inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, Bogdan Despescu, nu a cuprins informaţii întotdeauna coerente şi concordante, iar informaţiile prezentate sunt lacunare.

Corpul de control al ministrului de Interne a sesizat astfel că nu au fost propuse/dispuse măsuri cu privire la unele persoane, deficienţele identificate nu sunt urmate întotdeauna de măsuri şi nu sunt relevante, în unele cazuri, în ceea ce priveşte obiectul verificărilor, nu au fost relevate unele deficienţe care privesc aspecte solicitate public de premier privind identificarea cauzelor care au favorizat sau au condus la neluarea unor măsuri preventive/sancţionatoare, că măsurile dispuse în sarcina directorilor generali ai D.G.P.M.B. nu au fost asociate cu măsuri dispuse în sarcina persoanelor care aveau atribuţii de serviciu în acest sens .

Astfel, din analiza conţinutului Notei Raport se constata ca inspectorului general al I.G.P.R. i s-a adus la cunoştinţă de evenimentul în care Stan Eugen fusese implicat în anul 2016, fapt ce intra în contradicţie cu afirmaţiile primului ministru al României, făcute la data de 10.01.2018, într-o emisiune televizată, în care a precizat faptul ca acesta l-a informat cu privire la faptul că nu avea cunoştinţă de cazul în care Stan Eugen fusese implicat în anul 2016.

Din acest punct de vedere, ar fi fost necesare făcute unele lămuriri chiar în cuprinsul Notei raport prezentate primului ministru al României, se arată în raportul corpului de control al ministrului de Interne.

Sinteza Corpului de control al ministrului de interne mai arată că prin majoritatea măsurilor cuprinse, identificate la nivelul şi în sarcina structurilor din cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne sau chiar a conducerii ministerului, nu la nivelul I.G.P.R., s-a încercat atragerea responsabilitaţii altor structuri, alături sau chiar fără participarea IGPR.

"S-a omis, astfel, faptul că I.G.P.R., structura subordonată M.A.I., nu poate trasa sarcini în sarcina conducerii M.A.I. sau a structurilor centrale ale M.A.I., având numai competenţa de a face eventuale propuneri. Pentru o parte din măsuri ar fi putut fi emise dispoziţii ale inspectorului general, cu caracter de reglementare, urmate, eventual, de propuneri de măsuri la nivelul M.A.I. Propunerile vizând modificarea Statutului poliţistului, inclusiv cele concrete, vizând cunoaşterea comportamentului, nu au fost făcute în cursul anilor 2016-2017, deşi legea respectivă a fost modificată de două ori în aceasta perioadă", se menţionează în raport.

Totodată se are în vedere şi transmiterea unei copii a prezentului raport la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în referire la dosarul penal aflat în derulare, dar şi iniţierea demersurilor pentru modificarea ordinului de ministru privind cercetarea penală a personalului din structurile M.A.I.

Controlul dispus de MAI a avut ca scop verificarea modului de înregistrare şi raportare a evenimentelor în cazul situaţiilor din anii 2015, 2016 şi 2018, în care a fost suspectat poliţistul Stan Eugen, precum şi modul cum a fost elaborat materialul prezentat de fostul şef al Poliţie Românei, fostului premier Mihai Tudose.

Potrivit raportului, la cazul de agresiune sexuală din decembrie 2016, când Eugen Stan a fost condus la Secţia 16 Poliţie din Capitală, în raportul făcut de cei doi poliţişti care s-au ocupat de caz s-a consemnat calitatea de poliţist a lui Eugen Stan, însă acesta nu a mai amprentat şi fotografiat, iar informaţiile referitoare la acesta nu au fost introduse în baza de date a Poliţiei.

Raportul mai consemnează şi o "relaţie apropiată" şi "o protecţie profesională" între Eugen Stan şi şeful său de serviciu, pentru care lucra ca şofer, concretizată prin faptul că acesta nu a făcut ture de schimbul trei şi a primit salariu de merit.

