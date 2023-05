Campionatul de tras cu arma pentru forțele MAI, în Mureș. Participă chiar și pompierii

Timp de două zile, la poligonul din Sângeorgiu de Mureș se dă lupta pentru titlul „Cel mai bun țintaș din România”.

Peste 180 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne s-au aliniat la poligonul aflat la câțiva kilometri de Târgu Mureș. Printre ei, un jandarm care a câștigat mai multe titluri internaționale.

Moldovan Alin, jandarm: „E prima dată când vin, deci aș vrea să văd și eu cum se desfășoară lucrurile. Am încercat să ne antrenăm. Dacă 25 de ani până acum am mers la competiții, a fost un pas oarecum natural. Am așteptat să mă pregătesc un pic, eu trăgând cu pușca până acum. Acum e cu pistolul, vă dați seama, este cu totul și cu totul altceva”

Femeile au demonstrat că nu doar bărbații se pricep la arme.

Insp. principal Călina Moraru, IPJ Mehedinți: „Sunt foarte bune și foarte bine pregătite, un trăgător foarte bun trebuie să își păstreze calmul, să fie atent la respirație, mânuirea armei, poziție, și nu în ultimul rând ochire. Cea mai mică greșeală te costă locul pe podium.”

Chiar dacă știu cel mai bine cum să stingă focul, s-au înscris și pompieri. Printre ei - câștigătorul de anul trecut la tragerile cu pistol Carpați.

Col. Valentin Colesnic, ISU Banat: „Este un concurs mai mult pentru forțele de ordine publică, dar și noi pompierii suntem militari, trebuie să știm să mânuim și arme de foc. Dacă e nevoie vom fi în linia întâi, printre picături facem și ședințe de pregătire de tragere, trebuie să ne menținem”

Au fost două probe, cu ţinte diferite. S-a tras din picioare, de la 25 de metri, şi din genunchi, de la 20 de metri. Armele folosite sunt pistolul Glock şi pistolul Carpaţi.

Alexandra Luca, purtător de cuvânt IPJ Mureș: „Vorbim despre o competiție care se bucură de o largă participare, drept dovadă fiind numărul mare de concurenți care urmează și își dispute trofeele”

Festivitatea de premiere va avea loc joi.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 11-05-2023 08:27