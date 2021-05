Calendarul relaxării, stabilit vineri. Ce restricții se ridică din weekend

Relaxarea măsurilor şi calandarul pentru fiecare etapă vor fi discutate vineri. Pentru orice măsură adoptată, Guvernul va trebui să actualizeze Hotărârea de Guvern pentru prelungirea stării de alertă, informează News.ro.

Premierul Florin Cîţu a anunţat că, vineri, va avea loc atât o întrunire a Comitetului interministerial pentru revenirea la normalitate de la 1 iunie, cât şi o întrunire a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

Cele două organisme ar urma să stabilească, şi în urma discuţiei cu preşedintele Klaus Iohannis, relaxarea măsurilor, dar şi calendarul concret pentru fiecare etapă.

Chiar dacă şeful statului a anunţat că se renunţă la masca de protecţie în spaţii deschise, din 15 mai, dar şi la restricţiile de circulaţie pe timpul nopţii şi a mai dat câteva exemple de măsuri care vor fi luate din 1 iunie, cele două organisme trebuie să discute pe fiecare domeniu în parte când se va putea reveni la normalitatea de dinaintea pandemiei.

De asemena, specialiştii din sistemul medical trebuie să se pună de acord şi să precizeze care sunt condiţiile în care calandarul de relaxare a măsurilor poate fi pus în aplicare – cu referire la rata de incidenţă şi rata de vaccinare.

Vor fi luate decizii concrete

Premierul Florin Cîţu a anunţat, joi seară, la Digi 24, că în cele două şedinţe se vor lua decizii concrete pentru perioada următoare, respectiv etapa de relaxare din 15 mai şi cea din 1 iunie.

Întrucât starea de alertă tocmai a fost prelungită pentru 30 de zile, iar premierul a anunţat că nu de va renunţa deocamdată la ea, orice măsură de relaxare va trebui să fie prevăzută într-o nouă Hotărâre de Guvern.

Florin Cîţu a anunţat că şedinţa de Guvern ar urma să aibă loc tot vineri, de la ora 20:30.

Cum s-a ajuns la decizia de a renunța la măști în aer liber

De asemenea, premierul a explicat, la Digi24, de ce a fost luată decizia renunțării la obligativitatea măștii în spațiile deschise, cu excepția zonelor aglomerate, și cea a ridicării restricțiilor de noapte începând cu 15 mai, deși în urmă cu câteva zile autoritățile spuneau că nu vor fi măsuri de relaxare înainte de 1 iunie.

„Am avut mai multe scenarii, am discutat și cu domnul președinte și am zis să extindem puțin indicatorii la care ne uităm și dacă vom avea rezultate mai bune la acești indicatori, vom lua măsurile mai devreme. A fost un cumul de factori, dar am văzut că a mers mai bine valul 3 decât ne așteptam. Rata de pozitivare scăzut mai rapid decât ne așteptam, în corelație cu campania de vaccinare mai bună. Avem deja, de câteva zile, peste 100.000 de persoane care se vaccinează zilnic și în acest context am spus că e momentul să luăm această decizie”, a afirmat Cîțu.

Șeful Guvernului a făcut apel la cetățeni să se vaccineze împotriva Covid-19, spunând că de acest lucru depind următoarele etape de relaxare.