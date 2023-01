Cadouri de Crăciun întârziate. Unii oameni nu au primit nici acum coletele comandate de două luni. Explicațiile curierilor

Reprezentanţii firmelor de curierat susţin că au fost asaltaţi, de romanii dispuşi să cumpere câte ceva, de la ''Black Friday'', încoace. Nici poștașii n-au mai fost punctuali.

"Reușiți până anul viitor să livrați o comandă plasată anul trecut?" sau "Am o comandă căreia de la începutul lunii decembrie îi schimbați data de livrare, astfel că nici până acum nu a ajuns", sunt doar câteva dintre mesajele care curg pe paginile comercianţilor sau ale companiilor care se ocupa de livrări. Sătui să aștepte coletele pe care le-au comandat și aum două luni, oamenii încearcă să obțină răspunsuri pe orice cale.

Cum arată traseul unui produs plătit pe 28 decembrie de o persoană din București. Conform aplicației de urmărire a comenzilor, pusă la dispoziție de comerciant, pachetul a fost înmânat firmei de curierat a doua zi, pe 29 decembrie. Totuși, a fost plimbat zile în șir între depozitele din București, Giurgiu și Ilfov. Reprezentanții firmei de curierat spun că nu au putut să facă față cererilor.

Alin Abălasei, reprezentantul unei firme de curierat: “Finalul anului 2022 a venit cu creștere importantă a numărului de comenzi. În total 14 milioane de colete au tranzitat centrele noastre logistice în ultimele două luni ale anului. Timpii de livrare standard sunt de 24-48 de ore.”

Pe de altă parte, sunt probleme și la Poșta Română. Acest bărbat, de pildă, nu a apucat nici acum să le dea prietenilor darurile de Crăciun pe care le-a comandat din Ungaria.

Daniel Macri, client: „Coletele se întind pe vreo 3,4 ani în urmă. Ultimul s-a întâmplat în 2022 să nu îl primesc, la final de an. E vorba de cadouri care nu au mai ajuns la destinație. Sunt acte administrative, acte juridice, amenzi, de care nu știm nimic. Am primit o poprire pe conturi, chiar înainte de 1 decembrie. Pur și simplu am aflat folosind cardul că e blocat. Nu am primit nicio somație. Nu știu unde ar putea dispărea.”

Cum comentează Poșta Română

Biroul de presă al Poștei Române a transmis pentru Știrile ProTv că nu au fost probleme excepționale și că livrările sunt în urma doar cu 2,3 zile.

Principala supărare pleacă de la faptul că omul nu ştie exact când îi ajunge comanda deşi inital i se dă o dată anume pe care se bazează. În plus nu toate companiile şi-au avertizat clienţii ca după o anumită dată nu mai garantează livrarea până de sărbători.

Sfaturi de la ANPC

Dacă aveți un colet care întârzie să apară, inspectorii pentru protecția consumatorului vă recomandă ca prima dată să încercați să luați legătura cu firma la care ați făcut comandă. În viitor, acest pas va fi obligatoriu, spun comisarii și asta pentru că de cele mai multe ori, situația se poate rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care nu vă răspunde nimeni la telefon, puteți face o reclamație la autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului.

Horia Constantinescu, președintele ANPC: „Nu fiecare dintre situații poate sau trebuie să fie sancționată. Dacă un operator economic realizează câteva sute de mii de tranzacții anual și doar într-o anumită perioadă foarte aglomerată, 10, 15, 100 dintre dintre acestea întârzie, cu siguranță procentul nu ne duce la ideea de a aplica efectiv o sancțiune.”

Totuși, anual anumite firme care sunt sancționate pentru că nu respectă termenele de livrare asumate inițial, potrivit comisarilor.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 04-01-2023 19:10