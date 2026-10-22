New Strategy Center organizează joi şi vineri, la Romexpo, cea de-a treia ediţie a conferinţei internaţionale "Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment", eveniment dedicat identificării unor proiecte strategice şi oportunităţi concrete de investiţii pentru reconstrucţia Ucrainei, precum şi consolidării cooperării economice dintre România şi Ucraina, potrivit Agerpres.

Printre principalele teme abordate se numără infrastructura strategică şi conectivitatea, transporturile şi logistica, securitatea şi apărarea, energia, agricultura şi dezvoltarea durabilă, finanţarea reconstrucţiei, comerţul şi investiţiile, precum şi rolul comunităţilor locale şi regionale.

Potrivit directorului general al New Strategy Center, George Scutaru, România ar putea contribui la reconstrucţia Ucrainei prin proiecte strategice de infrastructură, între care un pod peste Dunăre, între Isaccea şi Orlivka, un hub logistic regional care să aducă împreună porturile Galaţi şi Brăila din România, Reni şi Izmail din Ucraina, Giurgiuleşti din Republica Moldova, precum şi o legătură feroviară între porturile Gdansk şi Constanţa.

„România trebuie să-şi asume proiecte mari, care să atragă atenţia şi suportul din partea organizaţiilor internaţionale şi marilor investitori. Proximitatea faţă de Ucraina creează oportunităţi pentru dezvoltarea unor parteneriate între companii româneşti şi ucrainene, precum şi cu mari companii străine care văd România ca o punte spre diverse regiuni din Ucraina, pentru investiţii în infrastructură, apărare, energie, agricultură, industrie şi tehnologie. Dincolo de oportunităţile economice, consider că implicarea României în reconstrucţia Ucrainei reprezintă şi o investiţie directă în propria securitate, deoarece o Ucraină destabilizată economic şi politic după război ar putea genera riscuri majore pentru întreaga regiune. Ţara noastră are tot interesul ca Ucraina să reziste agresiunii ruse şi să se integreze cât mai profund în instituţiile europene", a afirmat pentru Agerpres George Scutaru.

Potrivit organizatorilor, evenimentul va reuni oficiali, experţi, companii din România şi Ucraina, investitori internaţionali şi reprezentanţi ai administraţiilor locale pentru a discuta procesul complex de reconstrucţie a Ucrainei, direcţiile şi proiectele strategice, rolul României în reconstrucţia Ucrainei, precum şi pentru a identifica oportunităţi concrete de cooperare economică şi de dezvoltare a unor parteneriate.

Conferinţa internaţională „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment" este organizată de New Strategy Center, în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie a României.