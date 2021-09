Bucureștiul confundat cu Budapesta, într-o gafă a New York Times. Au îndreptat greșeala după mai bine de o zi

Getty

Bucureștiul a fost confundat cu Budapesta, din nou, de media americană. De data aceasta, renumitul cotidian The New York Times au scris că Papa Francis a vizitat România, când de fapt s-a aflat în Ungaria.

Jurnaliștii și-au asumat greșeala, după mai bine de o zi.

New York Times a difuzat pe contul oficial de Facebook al publicației că papa Francisc a făcut, duminică, o vizită de şapte ore în România. Pagina are 17 milioane de urmăritori,iar duminică a apărut o postare despre vizita papei Francis la Budapesta. În loc de Ungaria, jurnaliștii de la New York Times au scris că papa s-a aflat vreme de şapte ore în România, unde a ţinut o slujbă în cadrul Conferinţei Internaţionale Ecumenice, relatează cotidianul Adevărul.

Acesta a fost şi prima călătorie a papei după operaţia pe care a suferit-o în vară, au mai notat jurnaliștii americani.

Postarea a fost lansată duminică, la ora 19.00, ora României, şi a fost corectată de abia luni dimineaţa, în jurul orei 10.30, după mai bine de 14 ore.

Pe FB-ul New York Times a fost editată postarea, afirmându-se că din eroare, au fost încurcate țările vizitate de Papa Francisc. „A fost Ungaria, nu România” au scris reprezentanții NYT.

Capitalele Budapesta şi Bucureşti sunt confundate deseori, nu doar în media de peste ocean, ci şi în mesajele venite de la UEFA sau cele din rândul starurilor pop-rock, care salută publicul de la Bucureşti cu „Hello Budapest”.