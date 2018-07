Marian Godină și voluntarii din Brașov au ajutat persoanele afectate de inundații

Un apel pe Facebook al polițistului Marian Godină, pentru ajutorarea oamenilor dintr-o comună afectată de inundații, nu a rămas fără răspuns.

În localităţile Lunca Mărcuș şi Băcel din judeţul Covasna situaţia este dramatică, după inundaţiile din weekend. Apele râurilor au atins cote istorice şi ameninţa digurile care riscă în orice moment să cedeze.

Astfel, poliţistul Marian Godină a făcut un apel la solidaritate şi zeci de oameni s-au mobilizat să îi ajute pe semenii greu încercaţi de viituri. Șapte maşini încărcate cu alimente au pornit rapid spre zonele afectate.

Oamenii ai strâns bani și le-au dus pachete localnicilor din Lunca Mărcușului și Zizin, zone afectat grav de ploile torențiale din ultimele zile.

„Te plictisești în casă pe vremea asta urâtă? De fiecare dată când donezi ai teama că banii nu vor ajunge acolo unde e nevoie de ei? Noi (eu, soția mea și tatăl ei) vrem să mergem într-o comună greu încercată în urma inundațiilor din județul Brașov și să ducem alimente și apă celor care au nevoie. Dacă vrei să ni te alături, hai să ne întâlnim cu toții undeva, să mergem la un magazin să cumpărăm ce trebuie și să facem un drum până la acei oameni care au mare nevoie de noi. Socrul meu e acum „în teren", urmează să îmi comunice unde este nevoie mai mare și revin cu o postare. Vom merge undeva în zona Zizin. Pentru cei care nu au fost niciodată acolo va fi o experiență de viață pentru că acei oameni o duc greu chiar și când nu sunt inundații”, a scris Marian Godină duminică pe Facebook.

Cu acest mesaj postat pe Facebook, Marian Godină a reuşit să strângă, la propriu, zeci de oameni. În câteva ore, șapte maşini încărcate cu alimente au pornit către localitatatile inundate din Braşov şi Covasna.

Voluntarii strânşi ad-hoc au cumpărat alimente de strictă necesitate şi apă. În zona inundată, fântânile sunt plină de mâl, grădinile de legume sunt acoperite de nămol, iar proviziile oamenilor au fost luate de ape.

Pro TV

În cursul zilei, însoțit de voluntari, Marian Godină a mers în localitatea Lunca Mărcușului și le-a împărțit oamenilor pachete cu alimente și apă potabile.

„Alimente, pâine, conserve, apă, produse lactate, dulciuri pentru copii. Ne pasă. Știi ce înseamnă, îți imaginezi ce înseamnă că nu ai ce mânca diseară. Că ai copiii și că toate lucrurile sunt în noroi și în apă. În momentul în care domnul Godină a postat anunțul pe Facebook, în secunda doi am adunat haine, alimente, bani și am plecat”, a declarat una dintre volunare, Olga Tănase.

Marian Godină: „Dimineață mi-a venit ideea, văzând ce s-a întâmplat în zona Brașovului. Am făcut o postare la care a răspuns un număr foarte mare, chiar neașteptat de mare de oameni. Ne-am întâlnit cu toții într-o parcare din Brașov, am pus fiecare bani, fiecare cât a putut. Am făcut cumpărături și am venit la Lunca Mărcușului o echipă, cealaltă la Zizin. Din ce știu eu, am pregătit 100 de pachete aici, 100 dincolo”, a spus Marian Godină.

Reporter: „Credeți că le este de ajutor?”

Marian Godină: „Cred că este mult prea puțin, dar totuși contează, pentru că ați văzut și dumneavoastră ce dezastru e aici și oamenii chiar au nevoie. A răspuns un număr foarte mare de oameni, chiar nu mă așteptam. Până la urmă, poți face cineva fericit măcar pentru o clipă. Cineva se plângea la o casă mai îndepărtată că n-au fost pompe de evacuare. Nu trebuie să așteptăm tot timpul de la autorități, punem mâna și noi”.

Voluntarii s-au împărţit în două echipe ca să poată acoperi cât mai mult din zona afectată de revărsările de apă. Nu au putut înainta mult cu maşinile, aşa că oamenii au făcut un lanţ uman şi au transportat alimentele cu ajutorul camioanelor armatei.

În localităţile Lunca Mărcuş şi Bacel din judeţul Covasna situaţia este în continuare dramatică. Apele râurilor au atins cote istorice şi ameninţa digurile care risca în orice moment să cedeze.

„De ieri am văzut ce se întâmplă și mă gândesc că oamenii nu au nicio sursă de apă, nu au de mâncare, casele sunt distruse, au atâtea griji și până când or să reușească să se pună la punct, măcar două-trei zile, să aibă ce să pună în gură”, a spus un alt voluntar.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!