Bogdan Aurescu: Am suferit foarte mult pentru că nu am putut să o îmbrățișez pe mama mea înainte să moară

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat miercuri, după ce s-a vaccinat, că toţi românii ar trebui să o facă, pentru că numai astfel îşi pot "săruta şi îmbrăţişa părinţii şi bunicii" şi pot circula fără grijă peste graniţă.

"Luna trecută, în decembrie, am pierdut-o pe mama mea. Nu a murit din cauza COVID-19, ci din cauza unei alte afecţiuni. În toată viaţa sa profesională, mama a lucrat în cercetare medicală. De multe ori s-a confruntat cu bacterii şi virusuri periculoase şi am învăţat de la ea şi de la cărţile pe care le-am avut acasă cât de benefice sunt vaccinurile pentru sănătatea populaţiei. Am suferit foarte mult din cauza pierderii mamei mele, dar şi mai mult am suferit, anul care a trecut şi înainte ca mama mea să moară, pentru că nu am putut să o îmbrăţişez şi să o sărut. De aceea, vă rog pe toţi să decideţi să vă vaccinaţi, pentru că în felul acesta vă veţi putea săruta şi îmbrăţişa fără grijă părinţii şi bunicii", a spus Aurescu.

”În felul acesta vom fi cu toții sănătoși”

El a adăugat că numai prin vaccinare se va putea circula în siguranţă în străinătate.

"În felul acesta, vom fi cu toţii sănătoşi şi vom putea să circulăm fără grijă peste graniţă şi vă asigur că, din perspectiva MAE, vom face tot ceea ce stă în competenţele noastre pentru a asigura călătoria fără probleme a cetăţenilor români în afara ţării. Vă mulţumesc şi vă rog, încă o dată, pe toţi să vă vaccinaţi", a încheiat Aurescu.

Bogdan Aurescu s-a vaccinat la Spitalul Militar "Carol Davila" împreună cu membrii Cabinetului.