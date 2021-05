Bode, prima reacţie după asasinatul de la Arad: S-au încheiat cercetările la faţa locului. Luăm în calcul mai multe ipoteze

Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a declarat luni, referitor la uciderea unui om de afaceri din Arad, că s-au încheiat cercetările la faţa locului, iar autoturismul a fost ridicat şi este cercetat, potrivit News.ro.

Ministrul afirmă că sunt luate în calcul mai multe ipoteze de lucru şi au fost audiați martori, familie, angajaţi şi apropiaţi.

Ministrul a precizat că acest caz este singular, iar România este o ţară sigură.

”Împreună cu conducerea MAI am decis să trimitem la Arad cei mai buni specialişti din Poliţia Română. Am luat legătura cu instituţiile partenere şi aici mă refer la SRI, MApN, Parchetul General, care de îndată a prelaut acest caz şi împreună am gestionat sâmbătă şi duminică cercetările la faţa locului astfel încât cei mai buni specialişti pe care îi are Poliţia Română să reuşească într-un timp cât mai scurt posibil să identifice o pistă astfel încât autorul sau autorii să fie prinşi şi aduşi în faţa instanţei de judecată. Ieri s-au finalizat cercetările la faţa locului în sensul în care epava autoturismului a fost ridicată şi depozitată într-un loc unde se continuă cercetările, dar la faţa locului am finalizat cercetările, ele vor continua şi pe alte aspecte, dar legate de epavă ele s-au terminat ieri. Luăm în calcul mai multe ipoteze de lucru. În acest sens am audiat martori, membri ai familiei, angajaţi ai societăţii comerciale, prieteni, apropiaţi, vizualizăm imaginile de la faţa locului de pe traseul pe care l-a parcurs victima în dimineaţa zilei de sâmbătă şi nu numai. În istoria post-decembristă a României au mai fost tentative de infracţiune de omor prin acest mod de operare. Din fericire, au fost toate fără finalitate. Este un caz singular. De aceea, afirm cu toată responsabilitatea, vorbim de un caz singular, că România este o ţară sigură. Cunosc modul de operare şi de acţiune al instituţiilor statului român, nivelul de implicare, profesionalismul lor, vorbim de un caz singular şi în paralel de o acţiune a celor mai buni specialişti ai Poliţiei Române. România este o ţară sigură şi nu vorbim de acţiuni pregătite în serie cum am văzut, din păcate, că se încearcă să se spună în spaţiul public”, a afirmat ministrul.

”Analizăm orice pistă şi nu excludem nicio variantă de lucru”, a precizat ministrul.

Întrebat dacă familia omului de afaceri este în siguranţă, în aceste condiţii, Lucian Bode a replicat: ”Toţi românii sunt în siguranţă”.

Omul de afaceri arădean Ioan Crişan a murit, sâmbătă, după ce maşina sa a explodat în parcarea unui supermarket din Arad. Bomba a fost amplasată sub scaunul șoferului și cel mai probabil cel care a detonat-o a fost în apropiere.