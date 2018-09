Blocul care a ars în sectorul 5 avea o singură cale de evacuare. Pompierii nu au avut nici presiune la apă

Incendiul izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă la un bloc din sectorul 5 al Capitalei se putea incheia cu o tragedie.

„Evacuaţi! Foc!” Aşa s-au trezit locatarii acestui bloc, în strigătele pompierilor. Buimaci, oamenii au ieşit în pijama, fără să aibă timp să mai ia nimic din apartamente. Flăcările deja cuprinseseră mansardă şi etajul superior când ei au ajuns la parter.

„Stăm la etajul 4 şi ne-am trezit, tipa cineva., fum... Când ne-am uitat, am văzut că a luat blocul foc şi am coborât acuma..."

„Noi am crezut că plouă afară, că se auzea tabla încinsă ...pe urmă am auzit evacuaţi , evacuaţi, pe urmă când am deschis uşa , am văzut fum pe hol”, povesteşte un locatar.

Peste o sută de oameni s-au înghesuit să iasă pe SINGURA cale de acces din bloc, în interiorul unei curţi, de unde au fugit pe o alee îngustă de 1 metru şi 40 de centimetri, ca să iasă pe poartă. Iar în acest timp, pompierii încercau să intre.

Ajunşi afară, locatarii au privit năuci cum blocul se face scrum rapid, în timp ce pompierii încercau să stingă focul de sus. Salvatorii nu puteau ajunge la faţada blocului, unde izolaţia termică ardea violent, pentru că nu aveau spaţiu ca să intervină.

Este de altfel locul de unde a izbucnit incendiul. O anexă a locuinţei a luat foc iar flăcările au ajuns uşor la fatzada blocului din cauza distanţei mici. Odată ce polistirenul s-a aprins, incendiul s-a extins până la mansardă unde acoperişul a ars rapid. Apoi a apărut o altă problemă.

Pro TV

Pompierii au constatat că apa nu are suficientă presiune aşa că au cerut ApaNova să crească volumul de apă. Timp de trei ore, salvatorii au luptat ca focul să nu cuprindă şi casele aflate în vecinătate.

Din fericire, toată lumea este în afara oricărui pericol. Însă cele 50 de familii din bloc au rămas fără locuinţă, fără bani şi lucruri. Primăria sectorului 5 a anunţat că i-a cazat pe oameni în sala de sport a unui liceu, unde primesc trei mese pe zi şi va acorda fiecărei familii 3000 de lei.