Biserici incendiate de musulmani în Pakistan. Casele a zeci de creștini au fost vandalizate | VIDEO

Cel puțin patru biserici au fost incendiate și circa 60 de case de creștini au fost vandalizate din cauza unor afirmații de blasfemie.

Mai multe clădiri și biserici din Jaranwala, estul Punjabului, au fost, de asemenea, distruse. Poliția a reținut peste 100 de protestatari și a lansat o anchetă privind violențele din ultimele zile.

The mob attacked a Christian family and set fire to Church over the alleged blasphemy in Jaranwala, Faisalabad. Christian community is already living in fear, now another horrible attack on them.

Christians and Hindus are not safe. pic.twitter.com/rHB5MGaQu4