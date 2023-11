Biletele de tren, epuizate pentru rutele populare de 1 Decembrie. Anul trecut trenurile au cumulat 70.000 de ore întârziere

Mulţi preferă acest mijloc de transport dacă merg la Braşov, de exemplu, ca să nu piardă o jumătate de zi pe DN1. Dar riscuri există oricum.

Anul trecut trenurile noastre au cumulat peste 70 de mii de ore de întârziere. Mai grav este ca legislaţia nu prevede compensaţii pentru pasageri.

Cei care au ales în data de 30 de noiembrie trenurile către munte şi către mare s-au mişcat foarte repede şi bine au făcut.

De exemplu, pentru trenul București Nord - Brașov la ora 08.20 nu mai este niciun loc disponibil. La fel de la ora 10 mai sunt doar 4 locuri diponibile, şi vorbim de acelaşi tren care merge până la Sibiu.

Către Cluj - Napoca mai sunt doar 15 locuri la clasa a 2-a și 27 la Clasa 1. Şi către litoral locurile sunt aproape epuziate, dinspre Bucureşti. Dar mai sunt bineînțeles și companiile private.

Deşi numărul călătorilor a crescut cu 10% potrivit INS, oamenii nu au prea multe cuvinte de laudă.

Mihai de exemplu a călătorit cu trenul din București la Târgu Jiu. Din cauza unei defecțiuni a ajuns la destinație cu 3 ore întârziere. A vrut să obțină despăgubiri, dar a urmat o adevărată aventură de aproape 5 luni.

Mihai Barbălată: ”A doua zi am completat toate documentele necesare și am atașat cererea către CFR, dar nu am primit niciun răspuns. La ANPC am făcut o sesizare, dar nici de acolo nu am primit un răspuns în termenul menționat de ei. Am primit luni un răspuns de la CFR în care mi se spunea că nu se poate soluționa cererea mea deoarece regulamentul european nu se aplică în România, ci se va aplica abia din 2029„.

Pentru rutele interne, puteți cere banii pe bilet numai dacă trenul este anulat, există întreruperi de circulaţie şi pierdeţi o legătură din vina CFR. Puteţi să primiţi contravaloarea biletului şi în cazul unor întârzieri mai mari de 60 de minute, însă atenţie- trebuie să renunţaţi la călătoria cu trenul respectiv.

Mai sigur o să vă recuperaţi banii numai pentru călătoriile internaționale spre Viena sau Budapesta. Pentru a primi acești bani trebuie să completați o cerere pe care o puteţi obține de la ghișeu în gară sau online de pe site-ul cfrcalatori.ro.

Tot pentru rutele internaţionale aveţi posibilitatea să vă recuperaţi o parte din sumă în cazul în care doriţi să renunţaţi la călătorie din motive personale sau dacă vă hotărâți să coborâți mai repede.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 21-11-2023 19:49