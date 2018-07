Bătrâni jefuiţi de 2 ori în trei ani. "Bănişorii mei, Marine! Cum te mai îngrop?"

Pro TV

Doi bătrâni de 81 şi 84 de ani din Dâmboviţa au fost prădaţi de toate economiile pentru a doua oară în ultimii 3 ani.

Femeia a primit în casa să doi indivizi care pretindeau că ar avea să-i lase nişte bani. După ce i-au cerut bătrânei să le schimbe câteva bancnote, văzând astfel unde îşi ţinea economiile, indivizii au pândit-o şi i-au luat cei 9500 de lei ascunşi sub o pernă.

"M-a nenorocit complet, nu mai sunt capabilă de nimic! Cred că din asta o să mor!", spune femeia.

Femeia de 81 de ani, din comună Cornăţelu, judeţul Dâmboviţa, trăieşte modest, în aceeaşi casă cu soţul ei imobilizat la pat. Doi necunoscuţi i-au bătut la poartă, pe motiv că au să-i lase o datorie pentru fiul ei, însă banii trebuiau schimbaţi.

"Să mă duc în casă, să iau banii. Am zis, să încui poarta. Că am mai păţit acum 3 ani, mai mi-a luat încă 60 de milioane, că îmi dă nişte alea de baie, m-a păzit la uşa unde sunt banii şi mi-au luat banii... nici nu ştiu când a venit după mine, m-a văzut de unde am scos banii, să le dau restul ăla."

Şi de această dată bătrâna a fost pândita de hoţii care văzuseră unde îşi ascundea bani, iar după ce au dat atacul s-au făcut nevăzuţi. La scurt timp femeia s-a uitat sub pernă unde îşi ţinea agoniseala, 9.500 de lei.

"Ea striga, Bănişorii mei, Marine, cum te îngrop, că mi-a luat bani! Pe urmă a zis, 95 de milioane mi-a luat!", spune o vecină.

"Ce, e prima oară, e a doua oară! Nu ştiu cum i-a dat drumul. Am auzit-o de acasă, ţipând", spune altă vecină.

Când au văzut ce păţise sarmana bătrână, vecinii au dat alarma. În acest caz, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru furt calificat. Dacă vor fi prinşi şi găsiţi vinovaţi, suspecţii riscă până la 5 ani de închisoare.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer