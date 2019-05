Bătrâne vs. jandarmi de Izvorul Tămăduirii, la Mănăstirea Nucet. A venit şi premierul

Cea de-a cincea zi de după Paste este numită Vinerea Scumpă, Fântâniţa sau Izvorul Tămăduirii.

La Mănăstirea Nucet din Dâmboviţa sute de credincioşi au mers special la fântâna de leac din pădurea de lângă sfântul lăcaș, unde preoții au sfințit apa. Mulți dintre ei au uitat însă de cele sfinte și s-au îmbulzit să prindă primii agheasmă.

Câteva bătrâne s-au luptat cu jandarmii ca să ajungă în faţă şi să mai ia o sticlă în plus de apă sfinţită. Cu greu au reuşit să le ţină sub control oamenii legii, unele strecurându-se pe sub barieră.

"Fiecare vrea să ia apa pentru că este izvor de tămăduire a bolilor trupeşti şi a patimilor şi bolilor sufleteşti şi pentru credinţă”, explică una dintre ele.

"Cam greu, da ce să fac? Asta e, am reuşit. Am zis să nu mai vin, da am venit.", spune o femeie care a reuşit să învingă jandarmii.

Viorica Dăncilă a fost la aceeaşi mănăstire, la Izvorul Tămădurii

La eveniment a fost prezentă și Viorica Dăncilă, dar și alți politicieni.

Credincioșii prănuiesc în prima vineri după Paști Izvorul Tămăduirii, sărbătoare închinată Maicii Domnului. Sărbătoarea aminteşte de o minune petrecută în apropierea Constantinopolului. Conform tradiţiei, Maica Domnului i-a descoperit împăratului Leon cel Mare (457-474), înainte de urcarea sa pe tron, un izvor cu apă vindecătoare.

