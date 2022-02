VIDEO | Bătălia pentru Kiev este în derulare. Mai multe explozii au loc în capitală

În capitală, în apropiere de Piața Maidan s-a auzit o mare explozie și au fost semnalate explozii multiple în zona Troieshchyna a orașului.

Loviturile artileriei asupra Kievului au fost suficient de puternice pentru a fi auzite la kilometri distanță de centrul orașului, potrivit martorilor.

Fighting is underway in Novaya Kakhovka (on video) and the city of Vasilkov, Kiev region. It's taking place near the military unit and near the air base located near the city. #Ukraine #Russia #Kyiv pic.twitter.com/NXy3IG0j6d