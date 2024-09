Bătaie între clanuri la Timișoara, trei oameni au ajuns la spital. S-ar fi certat pe o casă. VIDEO

Pentru a potoli conflictul a fost nevoie de intervenția polițiștilor și jandarmilor, care au dus la audieri 18 persoane.

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere apar cele două tabere care s-au încăierat. Una dintre familii s-ar fi trezit la poarta cu rivalii, înarmaţi cu bâte. Cei vizaţi au ripostat cu lopeți şi țevi metalice.

Disperate, femeile au sunat la 112 şi, în scurt timp, strada a fost împânzită de poliţişti şi jandarmi, care au intervenit pentru a potoli spiritele.

Bărbat: "Au venit peste noi, uitați, aici și au dat cu bâtele, cu rănile, nevastă-mea e la spital, copiii mei la spital, le-au dat în cap. Au întrat înăuntru la noi.”

Trei persoane, care au suferit mai multe răni, au fost duse la spital pentru îngrijiri.



Bărbat bandajat: "Am venit acasă şi am văzut că toţi erau la poartă la tata, acolo erau şi am vrut să mă dau jos. Or venit 3-4 persoane, nu mai știu, cu răngile și m-au prins în mașină.”

Neînţelegerile ar fi început acum câteva luni. Mărul discordiei ar fi casa uneia dintre familii, pe care rivalii ar fi vrut să o cumpere cu o sumă derizorie şi ar fi făcut presiuni în acest sens. La scenele de luni seară s-ar fi ajuns în urma unei discuţii în mediul online.

Poliţiştii au deschis un dosar penal şi continuă cercetările.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: