Bărbatul omorât în Slobozia și ucigașul său fuseseră împreună șoferi în Italia. Ce l-a dat de gol pe criminal

Anchetatorii au stabilit că el și victima se cunoșteau. Amândoi fuseseră șoferi în Italia și, înainte de crimă, s-au întâlnit. Procurorii urmează să afle și motivul omorului.

Adrian a fost găsit cu o rană adâncă în zona inimii, prăbușit pe o bancă, în fața unui bloc din centrul orașului Slobozia. Pentru că purta haine groase, prin care nu se vedeau leziunile și era noapte, inițial cei care au trecut pe lângă el au crezut că doarme.

Femeie: „Era întins pe canapea, am intrat în casă, m-am dezbracat și am zis să fac o faptă bună, l-am rugat pe tatăl meu să coboare împreună cu mine. Când am sunat la salvare, a venit și Poliția și l-a întos și au văzut că era înjunghiat”.

Adrian era mort de puțină vreme, au stabilit anchetatorii, iar criminalul a fost prins repede, în apropiere. Urmele de sânge de pe pantalonii pe care nu apucase să îi schimbe, l-au dat de gol.

La audieri suspectul nu și-a recunoscut inițial fapta și a spus că victima a căzut și s-a înfipt într-o armă albă. Apoi, a spus adevărul. Se știa cu Adrian. Amândoi au fost șoferi în Italia și de câteva luni se întorseseră acasă.

Înainte de crimă cei doi se întâlniseră într-un local din oraș. După ce au plecat de acolo s-au certat și s-au bătut la colțul străzii. Într-un moment de furie, agresorul l-a înjunghiat pe bărbatul de 36 de ani. Acesta a încercat să ceară ajutor și a ajuns la această bancă unde s-a prăbușit.

Bărbat: „A fugit de la garsoniere, l-a prins aici din urmă. I-a dat 2-3 lovituri, l-a lăsat acolo și a plecat”.

Viorica Dinu, prim-procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița: „Moartea victimei a fost violentă, datorându-se hemoragiei interne și externe. Tribunalul Ialomița a admis propunerea unității noastre de parchet și a dispus arestarea preventivă a inculpatului”.

Bărbatul acuzat de crimă are 28 de ani. Adrian era divorțat. Fiul său de 4 ani este în grija mamei.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 26-01-2024 07:27