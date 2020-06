Bărbat spulberat de tren. Detalii șocante: ”S-a aruncat din scurt, s-a băgat sub roată”

Un bărbat de 79 de ani din Bistrița-Năsăud a fost spulberat de tren. Scenele s-au derulat sub ochii neputincioși ai mai multor persoane, care lasă de înțeles că gestul ar fi fost unul voit.

Au chemat imediat ajutoare, însă medicii nu l-au mai putut salva pe bietul om.

Bărbatul în vârstă de 79 de ani locuia în comuna Livezile din județul Bistrița-Năsăud.

Martorii își amintesc cu groază momentul în care omul a ajuns sub roțile trenului.

Mecanic tren: ”L-am văzut lângă tren și s-a aruncat din scurt. Am frânat rapid, am trecut peste el, s-a băgat sub roată, acolo. La doi metri era și numai l-am văzut că s-a aplecat și a sărit sub tren. Nu s-a împiedicat”.

”Localnică: Așteptam trenul și dumnealui era lângă gard, când a auzit că vine trenul s-a aruncat înaintea trenului.

Reporter: Ați văzut?

Localnică: Am văzut.

Reporter: Și nu ați strigat la el ?

Localnică: Nu am apucat că el era acolo și eu aici”.

La fața locului au fost chemați imediat medicii, dar victima suferise răni extrem de grave și nu a mai putut fi salvată.

”Eu puneam ceapă”

Soția victimei: ”S-o fi împiedicat? Nu știm nimic, eu puneam ceapa în grădină, eu am crezut că merge acolo la bar și stă pe bancă, nu știu ce a putut el să facă”.

Localnic: ”Era om de treabă, om de omenie, doar îl mai ajut pe aici cu calul”.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă pentru necropsie.

Crina Sârb, purtătorul de cuvânt IPJ Bistrița Năsăud: ”Un bărbat a fost accidentat mortal de trenul regio nr. 15826 care circula pe relația Bistrița Nord - Bistrița Bârgăului. La fața locului, o echipă formată din criminaliști și polițiști de la Transporturi efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul”.

Călătorii nu au fost răniți în urma impactului, iar trenul și-a continuat drumul după o oră și jumătate.