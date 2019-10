Bărbat găsit mort într-un canal de scurgere, în Curtea de Argeș. Era dispărut de mai multe zile

Un bărbat de 71 de ani din Curtea de Argeş, căutat de mai multe zile, a fost găsit fără viaţă. Victima era într-un canal de scurgere.

Poliţiştii au declanşat o anchetă pentru a stabili dacă omul a recurs la un gest necugetat sau e vorba de o crimă.

Poliţiştii spun că bărbatul de 71 de ani ar fi plecat de acasă pe 14 octombrie şi de atunci nu s-a mai întors. Soţia acestuia le-a povestit agenţilor că bărbatul ei e de negăsit. La sfârşitul săptămânii trecute, autoturismul bărbatului a fost găsit abandonat cu cheile în contact.

Miercuri însă, trupul bărbatului a fost zărit de un trecător într-un canal de scurgere.

Martor: ,,Mergeam pe aici, mă uitam după rațe. Şi din mers am văzut acolo, mă ce e aia? Am crezut că e un manechin de plastic. Când am dat cu un băţ, am zis că nu e plastic, e o persoană."

Citește și Momentul în care o fată de 3 ani este ademenită cu bomboane de un criminal. VIDEO

Autorităţile încearcă acum să afle ce s-a întâmplat de fapt cu bărbatul şi dacă acesta a recurs la un gest extrem.

Criminaliştii nu exclud nici varianta unei crime, aşa că au deschis un dosar de moarte suspectă, până la elucidarea cazului, mai ales că nu a fost găsit în maşină niciun bilet de adio.