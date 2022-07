Băimărenii concurează pentru cea mai frumoasă grădină de la casă sau bloc. Care sunt premiile

Scopul acțiunii civice este de înfrumusețare a orașului, iar jurizarea va avea loc la finalul lunii august.

Doamna Melania este exemplul viu că "omul sfințește locul". A crescut și a trăit la țară mulți ani, însă după ce s-a mutat în Baia Mare a decis să-și investească economiile în colțul de rai amenajat în curtea blocului, unde și-a găsit refugiul.

Melania Viskolcz: "De la 6.00 până după-masă la 3.00, asta înseamnă tuns, măturat și aruncat mizeria.”

Melania Viskolcz: "Eu vin de la țară și de mică mi-a plăcut să muncesc tot ce vine din pământ. Dacă faci din suflet și iubești ceea ce faci, iese ceva spectaculos."

Vecinii sunt mândri de grădină și laudă hărnicia femeii și talentul ei peisagistic.

Vecin: "Fiind bărbat m-a mai întrebat ce aș putea să-mi cumpăr, ce mi-ar fi de folos. Dumnezeu a dat să vină doamna Melania și să iasă un lucru și mai frumos."

La câteva blocuri distanță, un alt localnic a amenajat o oază de liniște din care nu lipsește nici viţa de vie, iar la toamnă oamenii vor mânca și struguri.

Bărbat: „Trandafiri am aici, vie am aici, care trebuie să se coacă. În septembrie va fi bună”.

Localnic: „Așa am crescut acolo la țară și acolo am avut tot ce am dorit. Am fost omul căruia i-a plăcut ordinea și disciplina."

Vecin: "Vecinul se ocupă de tot, eu acum nu am timp, nu mă mai pot ocupa de gradină, dar se ocupă el".

Câți oameni s-au înscris

În cadrul proiectului "AMU înflorește Baia Mare" se fac înscrieri la două categorii, cea mai frumoasă grădină de la casă și cea mai frumoasă grădină de la bloc. Până acum s-au înscris în cursă 90 de persoane.

Sebastian Şimon, președinte asociația AMU: "Ne dorim să facilităm implicarea civică a cetățenilor din municipiu. Cu puțin efort am putea schimba foarte ușor imaginea orașului.”

Este a doua ediție a concursului "AMU înflorește Baia Mare", iar organizatorii spun că vor face o tradiție din organizarea acestor acțiuni.

