Avocatul Poporului, reacție după ancheta „România, te iubesc!” privind copiii sedați în centrele sociale

Avocatul Poporului, Renate Weber, și Avocatul Copilului, Ioan Ganfălean, susțin o declarație de presă cu privire la verificări demarate după ancheta „România, te iubesc!” despre copiii sedați în centre sociale.

Știre în curs de actualizare

„Vreau să vă spun următorul lucru, colegii mei s-au sesizat pe baza unui reportaj realizat la un moment dat. Ce ne-a interesat în aceste anchetă a fost strict utilizatea substanţelor psihotrope asupra copiilor. De ficare dată când suntem sesizaţi de presă cu un anume caz, noi intervenim punctual”, a declarat Avocatul Poporului.

Reacția vine la 8 luni după ancheta „România, te iubesc!” despre copiii sedați în centrele social. Urmăriți AICI reportajul care a forțat Avocatul Poporului să facă investigații

Declarațiile făcute la sediul Avocatului Poporului:



- În 17 martie 2019, Pro TV a prezentat un reportaj cu nişte copii anesteziaţi fără probleme. CRJ a întrebat dacă ştiu ceva despre acest caz.

- Am făcut adrese către cele 41 de adrese de Protecţia copilului din ţară, să ne răspundă asupra următoarelor obiective: câţi copii sunt instituţionalizaţi în România.

- Din răspunsuri a reieşit ca în Romania, din 31 oct. 2018 erau instutituționaliți aproximativ 32.000 de copii. Dintre aceştia, 17.609 erau la asistenţii maternali.

- Am cerut numărul total de copii cu diagnostic psihiatric din toate cele 41 de unităţi. A rezultat că sunt 6381 de copii care iau tratament medicamentuos.

- După ce am primit cifrele, am hotărât să facem vizite inopinate pentru a vedea dacă cifrele transmise sunt reale. Prin selecţie şi în funcţie de număr de internări, am ales 14 centre.

- Nu am făcut vizite la toate centrele pentru că avem şi muulte ale probleme şi atunci am ales 14, care ni s-au părut că sunt cele mai multe probleme.

- În cadrul vizitelor am vrut să vedem măsura admiterii minorilor în serviciile rezidenţiale.

- V-aţi rezumat la documente? Sau aţi continuat ancheta? Aţi discutat şi cu copii?

Anchetele se desfășurau astfel: colegii mei discutau cu directorii instituţiei.

- Au fot centre în care asistentul medical lăsa medicamentele instructorului care urma să le administreze

- Am ridicat întrebări, dacă instructorul nu a respectat medicamentaţia?

Deci concluzia este sub semnul întrebării

- Problema este că medicamentele se prescriu prea uşor de către psihiatri.

- Administrarea s-a făcut ca la carte?

Am discutat personal cu copiii şi am încercat să vedem starea copiilor, dacă pot putea discuţii coerente şi sunt concentraţi. Noi nu putem contesta un diagnostic, dar copiii păreau în regulă.

- S-ar fi putut să fie şi scăpări ale instructorilor, în sensul că ar fi putut ca instructorul să nu administreze medicamentul unui copil care nu era în centru. Centrele nu aveau procese verbale de predare-primire a medicamentelor.

- Aţi făcut şi teste medicale asupra copiilor? Sau v-aţi bazat doar pe declaraţia lor?

Noi nu suntem în măsură să efectuăm astfel de analize. Cu mulţi copii era greu să vorbim şi din cauza afecţiunilor de care suferă, nu neapărat din cauza medicamentelor.

- Prima noastră recomandare este creştera numărului psihologilor. Dincolo de psihologi este să îi aducem la aceeaşi masă pe toţi factorii de răspundere din instituţiile de stat şi cum putem să rezolvăm problema.