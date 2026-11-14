Între timp, restaurantele și-au adaptat meniul pentru numărul tot mai mare de clienți care țin post.

Credincioșii renunță la alimentele de origine animală

De la zacuscă, fasole și sarmale cu ciuperci, până la deserturi fără lapte, ouă și unt, opțiunile sunt diverse pentru cei care postesc. Cei care se pregătesc au mâncat sâmbătă ce și-au dorit.

Femeie: „Când o să fiu pregătită psihic, sufletește poate că o să țin. Unii nu mănâncă de dulce, dar înjură, vorbesc urât.”

Gabriel Cazacu, preot: „Durează 40 de zile. În seara asta lăsăm sec împreună cu cei dragi din familiile noastre și este o jertfă pe care noi, oamenii, i-o aducem bunului Dumnezeu. Pentru faptul că se naște fiul său în această lume, Nașterea Domnului reprezintă cea mai mare sărbătoare așteptată. Se mai numește postul bucuriei. Să postească, să se împace cu cei dragi, să facă o faptă bună.”

Calendarul ortodox prevede 14 zile cu dezlegare la pește

Postul bucuriei are și zile mai ușoare pentru credincioși.

Corespondent PROTV: „Calendarul ortodox prevede și zile cu dezlegare la pește. Prima este pe 21 noiembrie, de sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului. În total, anul acesta sunt 14 astfel de zile, ultima fiind pe 19 decembrie.”

Pe de altă parte, restaurantele și-au adaptat meniurile.

Laurențiu Chiosa - director de restaurant: „Preparate de post: salată de vinete, humusul cu trufe, fasole, panini cu legume la grătar și tofu, burger vegan cu soia. Există o cerere tot mai mare de la an la an pentru produsele de post. Noi ne-am ascultat clienții și am adaptat meniul.”

Postul Crăciunului se încheie pe 24 decembrie, în Ajun. Dincolo de restricțiile alimentare, Biserica îi îndeamnă pe oameni să acorde mai multă atenție faptelor bune și să-i ajute pe cei suferinzi.