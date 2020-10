Avertisment crunt al managerului Spitalului din Iași: În maximum 14 zile alegem pe cine salvăm

Sistemul medical se apropie de colaps la Iași, după ce numărul cazurilor de infectare cu coronavirus a depășit 100 în ultimele zile. În acest moment, orice pat care se eliberează în secțiile Covid-19 este ocupat imediat.

Județul Iași a raportat joi un număr uriaș de infectări cu coronavirus - 193. Asta după ce și miercuri numărul cazurilor a depășit cu mult 150.

La un număr atât de mare de infectări, dacă doar 5% dintre pacienți ajung la terapie intensivă, sistemul medical va intra în colaps, spun medicii din Iași.

“Terapia Intensivă nu mai face faţă. Dacă 5% dintre cazurile noi ajung în ATI, în două săptămâni, medicii vor trebui să aleagă pe cine tratează sau nu”, a spus managerul Spitalului de Boli Infecţioase, prof. dr. Carmen Dorobăţ, potrivi Ziar de Iași.

În condițiile în care de o săptămână județul Iași raportează zilnic peste 100 de infectări, locurile libere în secțiile Covid-19 din spitale apar doar de la o zi la alta, sau de la o raportare la alta, iar sistemul medical funcțioenază deja la capacitate maximă, mai spune Carmen Dorobăț.

“Medicii de la ATI au atenţionat încă de la începutul lunii mai că posibilitatea să ajungem în acest moment există. Şi am ajuns… Şi asta chiar dacă am făcut un apel la populaţie să respecte măsurile de protecţie. Să nu bagatelizeze acest virus. Din nefericire, aceste reguli nu au fost respectate. Am ajuns în acest moment critic, şi ne apropiem cu paşi repezi de o sufocare a sistemului sanitar”, a declarat şi dr. Florin Roşu, şeful compartimentului AT din cadrul Spitalului de Boli Infecţioase.

În această situație, DSP Iași a anunțat că va mai deschide un compartiment de şase paturi de Terapie Intensivă la Spitalul CFR, dar și secţia externă de spital modular de la Leţcani.

„Iar până atunci să obţinem 60 de paturi de la Spitalul CF Paşcani”, a spus Vasile Cepoi, directorul DSP Iaşi.