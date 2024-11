Audieri cu scântei în Parlamentul European. Comisarul propus de Ungaria, în conflictul cu europarlamentarul Nicu Ștefănuță

Miercuri seară a fost audiat unul dintre cei mai controversați candidați, propus de Ungaria, care este actualul comisar pentru extindere. Anul trecut, europarlamentarii i-au cerut demisia după ce i-a numit pe deputați "idioți", crezând că microfonul este închis. Până acum au fost audiați 16 candidați.

Ungaria a primit portofoliul pentru sănătate și bunăstarea animalelor. Audierile din Parlamentul European au fost marcate de controverse.

Comisarul desemnat a stârnit indignare printre eurodeputați după ce a evitat să iși exprime clar poziția privind avortul, spunând că nu este o problemă care ține de competența Comisiei Europene.

În Ungaria, femeile sunt obligate să asculte bătăile inimii fătului înainte de a întrerupe sarcina.

Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European: „Pur și simplu nu pot accepta răspunsul dvs. despre sănătatea femeilor, pentru că răspunsul dvs. este „da, dar…" și nu există „dar" în sănătatea femeilor, iar motivul este că tot aduceți în discuție competențele, dar doar când vine vorba de avort. Așa că întrebarea mea este foarte clară. Sunteți de partea femeilor, da sau nu?”

Olivér Várhelyi, comisarul desemnat pentru bunăstarea animalelor: „Am fost foarte clar în privința sănătății femeilor. Da, am fost. Și cred că am fost clar cu privire la ceea ce planificăm în domeniul sănătății publice. De ce credeți că nu sunt un aliat al femeilor? Îmi trăiesc viața alături de patru femei. Am trei fiice și locuiesc cu soția mea. Nu mă considerați un aliat al femeilor?”.

În plus, mai mulți deputați l-au criticat pe comisarul desemnat al Ungariei pentru că l-a felicitat pe Donald Trump, care a castigat alegerile prezidențiale în Statele Unite.

