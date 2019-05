Accidentul tragic produs de o maşină cu număr de corp diplomatic. "Am tăiat maşina"

Doi oameni au murit pe loc, într-un grav accident, pe Drumul Național 15, în județul Mureș.

Mașina cu numere de înmatriculare de corp diplomatic în care se aflau s-a izbit violent de un TIR. Camionul a lovit apoi un taximetru şi s-a răsturnat. Alți patru oameni au fost răniți.

Accidentul a avut loc în apropiere de comună Brâncovenești şi, după cum povestesc martorii, pe o porţiune de drum drept, maşina cu numere de înmatriculare de corp diplomatic ar fi intrat brusc pe contrasens şi a lovit violent un TIR care venea din faţă. Autotrenul a acroşat un taximetru aflat în spatele autoturismului, apoi s-a răsturnat.

"Un autovehicul a intrat în coliziune cu alte două autoturisme. Astfel în urma impactului au rezultat două persoane decedate”, declară Emilia Rugină, purtător de cuvânt IPJ Mureş.

Impactul cu TIR-ul le-a fost fatal femeii care conducea maşina cu numere de corp diplomatic şi barabtului care o însoţea.

"Am găsit doau victime cod negru, din care una incarcerata. Am tăiat maşina, dar nu am putut salva”, potrivit Detaşamentului de pompieri Reghin

Potrivit martorilor, bărbatul era ofiţer de legătură al statului albanez în România, iar şoferiţa ar fi soţia lui - românca.

"Femeia e din Topliţa şi bărbatul ceva ofiţer albanez”, spune un martor.

În urma accidentului, alte patru persoane au fost rănite: şoferul TIR-ului, taximetristul şi doi pasageri aflaţi în taximetru.

Poliţiştii au început o anchetă în acest caz.

