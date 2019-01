Au construit atât de multe vile, încât nu sunt suficienți turiști. Cu ce preț le vând

Cunoscuta zona montană Bran-Moeciu este tot mai prezentă în ofertele imobiliare. O treime din cabanele şi pensiunile de aici sunt scoase la vânzare. Proprietarii nu-şi mai permit să le întreţină, după ce s-a construit în neştire, fără profit.

Iar specialiştii spun că au ajuns în această situaţie pentru că nu oricine poate conduce o afacere în turism.

O pensiune a fost construită în 2008 cu mai bine de 500.000 de euro. Proprietarul - din Bucureşti - şi-a dat seama că nu are timp să se ocupe de ea şi a scos-o la vânzare.

Mătuşa proprietarului: "Au băi, au feon, au tot strictul necesar. În fiecare cameră este balcon. Nu are cine să se mai ocupe. Eu cu sora am îmbătrânit şi nu mai poate, oameni aici nu se găsesc să poată să angajeze."

De mai bine de un an turiştii nu i-au mai trecut pragul, iar cheltuielile de întreţinere sunt imense. Până acum niciun cumpărător nu s-a arătat interesat să plătească cei 650.000 de euro pe care proprietarul îi cere.

Reporter: "Pe timp de iarnă plătiţi încălzire, tot?"

Femeie: "Daa...şi e foarte scump. Patruzeci şi ceva de milioane toată casa, o lună de zile."

Reporter: "Doar întreţinerea?"

Femeie: "Numai căldura, nu mai zic întreţinerea."

O altp cabană a fost construită ca o casă de vacanţă. Înainte proprietarul venea cel puţin o dată pe an, dar acum are alte destinaţii preferate şi vrea să o vândă. Pe cabana din lemn cu patru camere cere 200 de mii de euro.

Vecinul proprietarului: "E cam greu cu turiştii acum, să ştiţi. A fost o perioadă atunci la început, a mers turismul. Acum nu mai merge pentru că sunt dări multe. Dacă faci socoteala dai 100 de milioane pe lemne, dai pe curent."

Şi proprietarul acestui hotel credea că va da lovitura în turism în 2006. N-a reuşit să finalizeze construcţia, iar acum se luptă să găsească un cumpărător.

Călin Buzamet, proprietar hotel: "În 2008 am sistat lucrările, în momentul în care a venit criză şi practic banii necesari pentru continuarea lucrărilor nu au mai fost. Practic mi-aş dori să recuperez investiţia, undeva la 800.000 de euro. Un an şi ceva cererea a fost aproape de zero, iar în ultimul timp au apărut mai mulţi posibili cumpărători."

Consultanţii imobiliari spun că mulţi au investit într-o unitate de cazare fără să aibă noţiunile necesare pentru administrarea unei asemenea afaceri.

Florin Ciche, consultant imobiliar: "Turismul nu este făcut pentru toată lumea, iar cei care au investit într-o anumită perioadă şi-au dat seama că nu scot banii investiţi, renunţa la investiţie."

Din dorinţa de a face profit mai mare, vânzătorii cer mult pe vile şi rămân cu ele nevândute, spun specialiştii în imobiliare.