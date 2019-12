Interceptări terifiante în cazul părinților care și-au violat copiii: "De ce ești nesimțit?"

Șase indivizi au ajuns după gratii, după ce procurorii au reușit să demonstreze că părinți cu minți bolnave își foloseau fetițele și băieții pentru filmări destinate pedofililor.

La audieri, cei mai mulți dintre ei au refuzat să dea explicații, însă o femeie a declarat, senină, că nu știa că astfel de fapte intră sub incidența legii.

Direcțiile de Protecție Socială și-au început propriile anchete și vor încerca să îi ajute pe copiii abuzați să treacă pe cât posibil peste trauma psihică.

În calculatorul unui singur pedofil, un cetățean britanic, anchetatorii au găsit nu mai puțin de 26 de materiale pornografice furnizate de o familie din Galați. Mama o filma pe fiica ei de 9 ani, iar tatăl îi dădea de pe margine indicații.

Nu este exclus însă ca respectivii să fi avut și alți clienți, după cum reiese din probele strânse de procurori.

INTERCEPTĂRI

Voce de bărbat: „Pe el îl cheamă Justin Mc Kinley din SUA.”



Voce de femeie: „Da, da. disponibil pentru preluare, vezi? Măi, el e corect.”



Voce de bărbat: „Păi, a și zis.”



Voce de femeie: „Îi trec aici "Thanks so much."



Voce de bărbat: „Nu, nu-i scrie nimic. "Let's continue" îi scrii .”

Alți doi soți din Ploieșți, părinții unui băiat de clasa a treia sunt și ei vizați în dosar. Băiatul realiza ce se întâmplă și își încerca să-și îndepărteze părinții, însă era amenințat și șantajat.

Voce de femeie: „Ei, stai cuminte. De ce faci din astea? De ce ești nesimțit? Faci ca mine sau îți sparg tableta aia în două?



Voce de bărbat: „Vezi acolo ce vrea mă-ta.”

Cinci copii au fost victimele părinților

În fața anchetatorilor, patru părinți s-au prevalat de dreptul la tăcere. Unul a negat că ar fi vocea sau imaginea lui, deși i-au fost puse în fața probele audio-video, iar o femeie a susținut că nu știa că astfel de fapte sunt considerate infracțiuni.

În total, cinci copii, cel mai mic de numai 1 an, au căzut victimele propriilor părinți.

Psiholog: „Părinții își găsesc tot felul de explicații pentru faptele lor, că sunt prea mici ca să și aducă aminte de ceva, etc.”

Impactul este, însă, teribil pentru copilul care are între 0 și 3 ani, perioada în care creierul cunoaște cea mai mare dezvoltare.

Psiholog: „Cu cât este mai mic copilul, cu atât trauma este mai mare.”

Procurorii au anunțat și direcțiile de Protecție a Copilului, care desfășoară propriile cercetări, ca mai apoi să decidă dacă cei mici vor rămâne la rude sau vor fi instituționalizați.

