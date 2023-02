Atac terorist la Ierusalim. Un bărbat a intrat cu mașina într-o stație de autobuz plină de oameni. Cel puțin doi morți. VIDEO

Premierul Benjamin Netanyahu a descris incidentul drept un atac terorist și a ordonat întărirea forțelor de securitate.

Un medic voluntar de la serviciul de ambulanță United Hatzalah, Ariel Ben-David, a declarat la Radioul Armatei că mai multe persoane erau rănite și întinse pe jos, conform Reuters.

Poliția a spus că șoferul care se afla la volanul mașinii a fost împușcat.

Imaginile difuzate pe Internet arată o mașină albastră care s-a oprit într-un stâlp din stația de autobuz din zona Ramot.

Incidentul a avut loc într-o perioadă tensionată și vine la o lună după ce un palestinian înarmat a împușcat șapte persoane în afara unei sinagogi.

