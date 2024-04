Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei, cu peste 80 de drone și rachete. Zelenski: „Avem nevoie de un alt tip de sprijin”

Atacul sporeşte presiunea asupra sistemului energetic aflat şi-aşa în dificultate, în timp ce rezervele de apărare aeriană ale Ucrainei se diminuează, relatează Reuters şi Ukrainskaia Pravda.

Loviturile au avariat instalaţii începând din regiunea Liov, la graniţa cu Polonia, până în regiunea nord-estică Harkov, unde a fost întreruptă energia electrică pentru 200.000 de persoane, a declarat un consilier prezidenţial.

„Avem nevoie de apărare aeriană şi de un alt tip de sprijin în domeniul apărării, nu de discuţii lungi şi cu ochii închişi", a declarat preşedintele Volodimir Zelenski pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

???????????????? The most Powerful and guarded Thermal Power Plant near Kiev was destroyed.

After the closure of the Chernobyl Nuclear power plant, the Trypilska Thermal Power plant became the main energy supplier in the Kiev region. Well, not anymore. - Remylind23 reports pic.twitter.com/92Zt6ZhyDH