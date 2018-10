Atac cibernetic la Primăria Sectorului 1. Au fost anunțate DIICOT și SRI

Primarul Daniel Tudorache a anunţat vineri că Primăria Sectorului 1 a fost supusă unui atac cibernetic, motiv pentru care au fost anunţate Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi Serviciul Român de Informații.

"Joi am avut un atac cibernetic. În toată primăria, toate calculatoarele sunt blocate. Am anunţat DIICOT, am anunţat SRI. În momentul de faţă verifică toate calculatoarele. Tot sistemul nostru de date în momentul acesta e blocat. Important e să rezolvăm cât mai repede", a spus primarul, în debutul şedinţei Consiliului local, citat de Agerpres.

