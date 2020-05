Apelul disperat al unei mame a cărei fiică a fost rănită într-un accident. „Operaţi-mi copilul”

O tânără mamă a lansat un apel disperat, duminică, după ce fiica a ajuns la spital în urma unui accident rutier iar angajații unității medicale ar fi refuzat să o opereze timp de două zile, până la sosirea testului de coronavirus.

Fetița a fost implicată într-un accident sâmbătă și a fost dusă de mama sa la un spital din Capitală, în jurul orei 18.00 cu ruptură de femur. După mai bine de 4 ore, medicii i-au recoltat probe biologice pentru testul de Covid-19, însă rezultatul îl vor afla abia luni seară, pentru că urma să fie prelucrat la o clinică privată, iar până atunci nu putea fi operată.

Femeia spune că angajații spitalului i-au oferit și posibilitatea ca fiica ei să fie totuși operată pe protocolul de COVID.

„Nu am vrut să scriu de necazul pe care l-am avut ieri... În urma unui accident rutier, fetiţa mea de 4 ani este adusă de SMURD, în jurul orei 18.00, la Spitalul Budimex. Doctorii şi asistentele au avut un comportament ireproşabil cu noi... nu am ce să le reproşez... dar de ieri şi până azi la ora 15.00, când scriu aceste rânduri, copilul meu a primit doar Paracetamol pe venă, nu a mâncat nimic, este în ghips, traumatizată, speriată şi obosită. Aseară, în jurul orelor 22.30 ni s-au recoltat testele de COVID pentru a putea fi operată, dar ce să vezi? Aflu că testele se fac la Regina Maria şi trebuie să aşteptăm rezultatul până luni seara, la ora 22-23, sau să îmi asum faptul că al meu copil va fi băgat şi operat pe protocolul de COVID. Păi tu că stat, cum mama ta de hoț să nu faci tu aceste teste şi cum să ţii tu un copil de 4 ani cu femurul rupt până luni seara. Îmi asum jegurilor că mă treceţi la COVID, dar operaţi-mi copilul! Lăsaţi doctorii să îşi facă treaba pe Urgențe, fără să le faceţi dosare că nu au respectat protocoalele voastre de rahat. Vreţi să vă pun un filmuleţ, să vedeţi prin ce chinuri trece acest copil de 4 ani? Nu cred că vă doriţi. Aţi uitat că mai suntem şi noi ăştia care am plătit taxe şi care mai ajungem la spital şi cu alte probleme, nu doar COVID!!!”, a scris femeia pe Facebook duminică, în jurul orei 16:00.

Postarea tinerei mame s-a viralizat rapid pe internet, strângând sute de comentarii de la persoane revoltate de situația din sistemul medical.

După câteva ore, femeia a anunțat că fiica sa a fost băgată în operație, fără să mai fie nevoie de rezultatul testului de Covid-19.

„Sofia este acum în sala de operaţie mulţumim tuturor pentru ajutor, mesaje... Ne rugăm la Dumnezeu să trecem cu bine peste. Sper să nu mai treacă nimeni prin aşa ceva... Iar jegul ăsta de stat(care ne oferă atât de puţine lucruri) să sprijine aceşti doctori cu tot ce au nevoie (nu să apeleze pe banii noştri la particular). Nu este normal ca un spital de urgenţă şi de stat să aştepte rezultatul la un test făcut la particular ( unde mai pui că Regina Maria nu lucrează Duminica) şi să ţi se spună că-l primeşti luni seara, dacă ai noroc, sau cel târziu marți. Nu sunt în stare să vă răspund la toţi dar vă mulţumim!”, a precizat ea ulterior.