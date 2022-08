Anunțul făcut de WhatsApp pentru toți utilizatorii de iPhone și Android. Ce se întâmplă cu mesajele lor

Pentru a sublina condifențialitatea mesajelor trimise zilnic prin intermediul aplicației WhastApp, reprezentanții companiei au demarat o campanie de promovare la începutul anului 2022

Reprezentanții aplicației WhatsApp, una dintre cele mai mari aplicații de comunicare, i-au asigurat pe utilizatori că mesajele lor sunt 100% criptate. Acest lucru înseamnă că mesajele sunt vizualizate doar de destinatari și expeditori.

WhatsApp folosește sistemul de criptare end-to-end pentru milioanele de mesaje care se trimit zilnic.

Meet end-to-end encryption ????

It might sound complicated, but the security it provides is built in automatically to every personal message you send.

Learn more: https://t.co/4wfT6uxnMj pic.twitter.com/JpzLgtHI1v