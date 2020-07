Anunț îngrijorător de la ministrul Sănătății: transmiterea comunitară a Covid-19 va crește. Ce spune despre starea de urgență

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a anunțat că transmiterea comunitară a infectărilor Covid-19 va crește în următoarea perioadă și nu exclude o revenire la starea de urgență.

„În urmă cu trei săptămâni a început să crească numărul de cazuri. Noi ne-am asumat o creștere mai mare de cazuri odată cu aceste relaxări. Au urmat o serie de nerespectări ale acestor reguli, în general în zonele turistice, apoi chiar în localitățile mari. Suntem în momentul în care avem o creștere de trei săptămâni, avem suprasolicitări în anumite județe: spitalele din Capitala, Valea Prahovei, în ultima perioada avem județe care au atins cota de 1.000 de persoane infectate - Botoșani, Brașov, Galați, Iași, Vrancea”, a declarat ministrul Sănătății, duminică seară, la Realitatea Plus.

”Nu trebuie să ne infectăm cu toții doar să vedem că există acest coronavirus”

Citește și Specia pe cale de dispariție care ar putea fi salvată datorită pandemiei de coronavirus

„Transmiterea comunitară vă creste în următoarea perioadă. Starea de urgență sau alertă se face după o creștere exponențială de cazuri de la o zi la alta și sufocăm unitățile UPU și sistemele de ATI și n-avem timp să îi tratăm (…) Lupta cu acest virus e grea, avem o creștere progresivă. Starea de alertă e la recomandarea INSP, ca număr de cazuri prin decizia CNSU. Starea de urgență este o recomandare a CNSU, dar decizia e a președintelui României. Eu sper să n-ajungem la acele momente, fiindcă cred că am suferit destul, sper să nu ajungem acolo că am suportat destul în cele două luni jumătate, aproape trei. Am suportat, am stat în casă, iar o mică parte au bagatelizat, și în acest moment insuflă tuturor că e un fake ce se întâmplă astăzi. Mare majoritate a populației înțelege. Nu trebuie să ne infectăm cu toții doar să vedem că există acel coronavirus”, a mai spus Nelu Tătaru.

Vezi tot interviul cu Nelu Tătaru pe site-ul Realitatea Plus.