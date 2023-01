ANPC: Ordinul privind detalierea informaţiilor din meniurile restaurantelor, emis. E-urile din produse vor fi marcate

"Vreau să fac o paranteză legat de ordinul ce stabileşte ce informaţii trebuie să ne pună la dispoziţie operatorul economic din alimentaţie publică, fie că vorbim despre cantină, fie că vorbim despre restaurante sau unităţi de alimentaţie de tip fast-food. Am emis un Ordin în urma discuţiilor cu asociaţiile de protejare a intereselor consumatorilor şi după ce am stabilit abordarea la nivel european, în sensul în care consider şi acum necesar ca pentru ciorba de perişoare să ne fie comunicate toate informaţiile de care cu siguranţă avem nevoie, cum ar fi din ce carne sunt făcute perişoarele, existând variante din ce în ce mai multe. În curând pot să fie făcute şi din greieri, dar măcar să ştim acest lucru. De asemenea, trebuie să luăm în calcul că mulţi operatori economici servesc, astăzi, produse similare ca aspect şi ca gust produselor cu care suntem familiarizaţi, în sensul utilizării cremelor vegetale pe bază de ulei de palmier în locul smântânii sau a unor produse similare cu brânza feta, ca aspect şi ca textură, în condiţiile în care şi acestea sunt făcute cu puţin zer şi foarte multă grăsime de palmier. Mă gândesc că dacă Dumnezeu voia ca noi, cei din spaţiul danubiano-carpato-pontic, să mâncăm grăsime de palmier, cu siguranţă am fi avut pe dealurile ţării noastre păduri destul de aglomerate cu astfel de copăcei", a susţinut preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu.

În viziunea şefului ANPC, acestea reprezintă practică înşelătoare, iar în baza Ordinului emis operatorii vor fi nevoiţi să scrie în meniu "cremă vegetală" şi să explice din ce este alcătuit un produs pentru a se lua o decizie în cunoştinţă de cauză din partea consumatorului.

"Citeam dimineaţă un mesaj primit din partea FIHR - Federaţiei Industriei Hoteliere din România, care doreşte să anuleze Ordinul, pentru că, probabil, doreşte să nu aflăm ce mâncăm, să nu aflăm ce compoziţie calorică are (un produs, n.r.), ce impact are asupra metabolismului în condiţiile în care pe toate posturile de televiziune apare mesajul de interes public "Evitaţi consumul de sare, zahăr sau grăsimi". Probabil că numai dacă se ridică din farfurie şi se prezintă "Bună ziua, sunt zahărul ! Evită-mă!"... Mai mult decât atât, din studierea unor meniuri ale restaurantelor celebre de fast-food, o să constataţi numărul de E-uri prezente în produs. Aveam să aflu că un gyros de porc/vită avea până la 27 de E-uri. În acest Ordin, la care vom da, în această săptămână, mai multe recomandări de implementare, alături de numele produsului va trebui pus într-o paranteză şi numărul de E-uri. De exemplu, la ciorba sau tocăniţa de porc va trebui să pui în paranteză "7E", ca să ştii că la momentul acela ai demarat deja procesul de îmbălsămare încă din timpul vieţii...Voi duce toate aceste "bătălii" pentru a trezi la realitate atât consumatorii, cât şi operatorii economici. Nu mi se pare normal să ni se pună în farfurie produse fără a citi detalii despre produs", a afirmat Horia Constantinescu.

Dată publicare: 26-01-2023