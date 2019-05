Andreea Esca, primele impresii după călătoria alături de Papă. Ce l-a rugat în avion

Andreea Esca a dezvăluit cum a fost zborul alături de Papa Francisc, de la Roma la Otopeni, dezvăluind că a fost impresionată de calmul și răbdarea Suveranului Pontif.

„Ceva incredibil, nu mi-as fi imaginat vreodată să trăiesc un asemenea moment. Totul a fost foarte normal, părea o cursă normală. E foarte normal și foarte haios, este cu zâmbetul pe buze tot timpul, are acest har să-ți transmită că este un prieten de-al tău, că poți să-i spui orice”, a spus Andreea.

„L-am rugat ceva. Am transmis ieri la știri că acceptă să primească fotografii cu copii bolnavi care au nevoie de binecuvântare. Am primit foarte multe mesaje pe Whatsapp cu fotografii ale copiilor din România și am printat aceste fotografii. I le-am arătat și le-a dat binecuvântarea. E foarte răbdător, a făcut fotografii cu noi toți. Am vorbit engleză și italiană, cât să mă înțeleagă”, a mai spus Andreea.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Citește și Primele imagini din avionul cu care Papa Francisc a venit în România

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!