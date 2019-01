O femeie afirmă că medicii din Sinaia au uitat un tifon în corpul fiicei sale

Pro TV

Conducerea Spitalului Orăşenesc Sinaia a dispus efectuarea unei anchete interne, după ce mama unei fetiţe în vârstă de 11 ani a spus că medicii ar fi uitat în corpul fiicei sale o bucată de tifon, în urma unei operații.

Astfel, managerul Spitalului Orăşenesc din Sinaia a dispus o anchetă internă după ce părinţii unei paciente minore care a fost operată de apendicită în urmă cu un an în această unitate sanitară au afirmat în spaţiul public faptul că medicii ar fi uitat în pacientă o bucată de tifon.

„Pacienta a fost operată anul trecut în spitalul din Sinaia, iar între timp s-a prezentat cu probleme pediatrice, iar cel mai recent cu o suspiciune de infecţie urinară. Nu am primit niico sesizare cu privire a acest caz, am aflat din presa locală, ne-am autosesizat şi am dispus o anchetă” a afirmat managerul spitalului din Sinaia, Mariana Ene, potrivit News.ro.

Aceasta a precizat că verificarea va fi făcută de către o echipă de medici ai spitalului şi că de la operaţie şi până în prezent pacienta, care avea 10 ani la momentul operaţiei de apendicită, nu s-a prezentat la spital reclamând probleme postoperatorii.

Mama fetiţei, citată de presa locală, a reclamat în presă faptul că fiica sa ar fi eliminat prin uretră o bucată de tifon, iar medicii de la spitalul din Braşov i-ar fi spus că aceasta ar proveni de la un material folosit în timpul operaţiei de anul trecut.

La rândul său, managerul spitalului din Sinaia susţine că numai specialiştii în medicină pot stabili dacă este posibil ca o bucată de material care ar fi fost uitată în abdomen să poată penetra în uretră şi spune că medicul care a efectuat intervenţia chirurgicală de extirpare a apendicelui lucrează la spitalul din Sinaia de douăzeci de ani şi este un chirurg foarte apreciat.

