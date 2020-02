Anchetă la o școală din Brașov, după ce zeci de elevi au acuzat dureri în zona ochilor. Ce s-a întâmplat

Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Brașov s-au autosesizat și derulează, miercuri dimineață, verificări la o școală din oraș, după ce mai mulți elevi dintr-o clasă au ajuns la spital cu dureri și arsuri în zona ochilor.

Potrivit Transilvania365.ro, aproximativ 20 de elevi de la școala gimnazială nr. 11 din Brașov ar fi acuzat dureri și usturimi în zona ochilor, după ce o lampă cu ultraviolete ar fi fost lăsată aprinsă de femeia de serviciu.

„Polițiștii efectuează verificări în vederea clarificării stării de fapt”, a precizat agentul de poliție Nadia Olaru.

Mărturiile părinților

Mai mulți părinți au povestit ce s-a întâmplat.

”La 14,00 m-am dus să-mi iau copilul de la școală. Pe la 15,00 fetița s-a plâns de dureri la ochi. Am fost la un cabinet oftalmologic unde ni s-a spus că este vorba despre arsuri. Imediat după ce am fost la cabinet, a apărut scris și pe grupul școlii că mai mulți copii au avut probleme la ochi, au lăcrimat, i-a usturat sau li s-a înroșit fața. Se pare că lampa respectivă ar fi fost lăsată în clasa cu elevi vreo 2 ore. Știu ca se folosește, dar nu în prezența persoanelor. Peste 20 de copii au avut probleme din ce am discutat cu alți părinți. Am sunat la secretariat, dar nimeni nu știa nimic despre ce s-a întamplat, nicio explicație”, a spus unul dintre părinți, citat de Transilvania365.ro.

”Pe copil îl dor foarte tare ochii, nu îi poate ține nici închiși, nici deschiși. Și capul îl doare. Stă cu comprese și picături. Are mâine programare la oftalmologie”, a povestit alt părinte pe grupul părinților.

”Copilul meu este roșu ca racul. Are dureri de cap, ochii o ustură foarte tare și vede în ceață”, a mai spus cineva de pe grup.