Ambulanța nu mai face față. Apel disperat al unei mame: “Am așteptat o oră și 10 pe fir. Le-am zis că se sufocă"

Situații dramatice în spitale. 13 pacieni au for...

Numărul mare de îmbolnăviri a dus la supra-aglomerarea Serviciului de Urgență, 112. Peste 10 mii de oameni l-au apelat în ultimele 24 de ore, exclusiv pentru probleme legate de Covid.

Din cauza avalanșei de apeluri, mulți spun că nu li s-a răspuns ori au așteptat cu orele un echipaj de urgență. Testarea la domiciliu se face cu liste de așteptare de 2-3 zile. Ziua de marți a adus un record nedorit, de noi cazuri de Covid: peste 40 de mii.

Pentru că se simțea rău, o femeie gravidă din București spune că a sunat de 27 de ori la Direcția de Sănătate Publică să fie testată pentru covid. Dar nu i-a răspuns nimeni. Așa că a sunat la numărul de urgență 112.

Pacientă gravidă: „Mi-au răspuns a cincea oară și au zis că sunt multe solicitări, că ei au angajat personal dar că nu fac față, că îmi fac legătura la salvare, dar că va dura mai mult de o oră. Eu am sunat la ora 1, salvarea a ajuns la 11 noaptea."

Aceeași problemă a întâmpinat-o și o mamă care a încercat să ceară ajutor pentru fetița ei bolnavă.

Mama: "Am așteptat o oră și 10 pe fir deși le-am zis că fetița are saturație 88 și pulsul 200. Au zis că ăsta e protocolul. Am sunat de pe alt telefon și le-am zis că se sufocă și mi-au trimis SMURD-ul.Pe noi ne-au bagat direct la izolare și acolo era un copil pozitiv! Există riscul, dacă nu avem covid să avem de mâine în colo."

Reprezentanții Serviciului de Ambulanța spun că au avertizat încă din 5 ianuarie că nu mai fac față solicitărilor de testare Covid. În București sunt si acum peste o mie de solicitări în așteptare.

Alis Grasu -manager Ambulanța București-Ilfov: "Vorbim de peste 5 mii de apeluri în ultimele 24 de ore. Au fost efectuate 3.373 de cazuri , 2.107 au fost solicitari de tip cod roșu și galben dar și consultații la domiciliu. Iar testările, recoltare de probe biologice pentru testare covid s-au făcut 1266 și sunt în așteptare 1.222 de solicitări".

Echipajele de testare Covid ale ambulanței sau ale pompierilor parcurg zilnic zeci de kilometri pe străzile aglomerate din București între adresele solicitanților și sediu de unde își refac stocurile cu kituri de testare. Asta pentru că aproape la fiecare adresă gasesc mai multe persoane care doresc să afle dacă au sau nu Covid.

Probleme sunt în toată țara

La dispeceratul 112 din Galați, de exemplu, solicitările pentru testarea la domiciliu nu mai contenesc. Sute de oameni care nu știu ce să facă sau care nu se pot deplasa cu mijloace proprii la centrele de testare cer ajutor.

Dr. Ramona Ionașcu, medic SAJ Galați: "Program de 8 ore, îl depășim cu multe ore suplimentare. Suntem în urmă cu testarile, încercăm să acoperim măcar cazurile grave."

Dr. Mihai Polinschi, Serviciul de Ambulanță al Județului Galați: "S-a dublat numărul de solicitări prin apelurile pentru testare. Am depășit recordul din valul 4, aproape 200 de cazuri au fost testate, pe lângă urgențele obișnuite. Am adus 4 echipaje în plus pentru a putea face față."

Romeo Nechita, ambulanțier: "O parte din personal este chemat din timpul liber, de-acasă, pentru a face față solicitărilor tot mai mari. Și chiar se pune problema și de concedii, daca se vor mai da."

Autoritățile le recomandă celor care au simptome, dar care pot să se deplaseze să meargă singuri la testare la cel mai apropiat centru. De exemplu, în București sunt 28, majoritate funcționează în cadrul marilor spitale de urgență. Aveți nevoie de un cod pe care îl primiți de la DSP. Puteți suna, dar dacă nu vă răspunde nimeni, puteți să completați un formular pe internet.