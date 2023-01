Amatorii de senzații de tari s-au putut bucura de un concurs cu obstacole, la Păltiniș

Mai ales pentru amatorii de senzații tari, care s-au înscris la concurs de free-style plin cu obstacole și alte provocări.

Temperaturile negative vor păstra zăpada numai bună de distracție și în zilele următoare.

Entuziasmați că au în sfârșit „materie primă" pentru distracție, sportivii s-au întrecut în sărituri spectaculoase. Căzăturile nu au lipsit.

Printre concurenți l-am găsit pe Darius, care la 10 ani este îndrăgostit de senzațiile de pe pârtie.

Darius Surdu, concurent: „Îmi place pentru că e adrenalină și mi se pare mai ușor să sari și să dai triburi cu placa”.

R: Cum ai învățat tu să atenuezi căzăturile?

Darius Surdu, concurent: „Să îndoi un pic genunchii și atât. Și se cade mai ușor".

Concurenții s-au declarat încântați de obstacolele pregătite, dar și de atmosfera pe care o regăsesc an de an.

Concurentă: „Mie îmi plac oamenii. Când vin e ca o mică familie. Cumva îmi place adrenalina".

Ștefan Popa, concurent: „Bucurie, bucurie și mai mult de atât fericire maximă că e sport și sportul aduce multă, multă fericire”.

R: Cum sunt obstacolele?

Ștefan Popa, concurent: „Faine. Trebuie să vii perfect la fiecare element ca să ai viteză pentru următorul".

Inclusiv seniorii fac acrobații pe schiuri

Florin Mirescu, concurent în vârstă de 65 de ani: „Pasiunea asta cred că mă menține în formă și mă menține tânăr. E poate și adrenalina, dar e satisfacția de ați propune ceva și de a realiza și de aduce totul la capăt".

Traseul e deschis și pentru cei care acceptă în premieră provocarea cu obstacole. Însă orice schior sau snowboarder trebuie să fie unul experimentat.

Nici pe celelalte pârtii nu a lipsit distracția

Copiii sunt în extaz.

Fetiță în vârstă de 9 ani: „Foarte fain! Îmi place pur și simplu să mă dau”.

R: E o senzație anume?

Fetiță: „Da!”

R: Se poate descrie sau trebuie încercat?

Fetiță: „Încercat, trebuie încercat”.

R: Căzături?

Fetiță: „Da, multe".

Mulți adulți au petrecut toată ziua pe pârtie, încântați de ce văd în jurul lor.

R: V-a fost dor de iarnă?

Tânăr: „Da. La Sibiu suntem obișnuiți. Cam în fiecare an am așteptat un pic după ea, dar e ok".

Meteorologii au vești bune pentru cei care ajung la Păltiniș. Va continua să ningă, iar stratul de zăpadă se va menține, pentru că temperaturile se anunță cu minus, inclusiv ziua.

Un schi pass pentru o zi întreagă costă 95 de lei pentru adulți și 75 pentru copii. Lecțiile asistate de un instructor costă de la 150 de lei pe oră.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 29-01-2023 09:01