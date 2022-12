Alexia, fata de 15 ani cu brațele amputate, salvată datorită fratelui ei care i-a recuperat mâna smulsă: „Am ridicat-o rapid”

Dar medicii au reuşit să-i replanteze braţele, unul amputat complet în impact, celălalt parțial.

Esenţial a fost faptul că fratele copilei şi-a păstrat cumpătul şi i-a recuperat mâna smulsă.

Intervenţia chirurgicală deosebit de complexă a durat aproape 20 de ore.

Alexia are 15 ani și este pasionată de muzica și dans. Face parte din ansamblul folcloric „Flori de Măr” din Botoșani.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, autocarul care îi ducea pe artiști la un festival din Slobozia a derapat într-o curbă. Ce a urmat a fost cumplit, iar Alexia a fost grav ranită. Cu o tărie incredibilă, fratele ei mai mare cu un an i-a sărit în ajutor.

Eric Tudose, fratele fetei: „Am văzut că se mișcă și am ridicat-o rapid. I-am dat două palme peste față și era ok. Am văzut că nu era o mână, apoi am văzut mâna ei la câțiva pași de ea. Am văzut că a deschis geamul din față, am luat mâna, am luat-o și pe ea, am dus-o rapid la ambulanţă".

Intervenție chirurgicală de excepție

Fata a fost dusă iniţial la spitalul din Paşcani. Medicii de acolo au făcut eforturi să o transfere în siguranţă la Iaşi, unde în cel mai scurt timp începea o intervenţie de excepţie.

Medicii au încercat replantarea ambelor membre, atât a celui ce fusese amputat complet în accident, cât și a celuilalt, amputat parțial.

Dr. Paul Nedelea, medic primar medicină de urgență: „Intervenția pe loc este extrem de importantă, odată prin oprirea sângerării, care poate fi masivă și catastrofală și identificarea membrului care poate fi replantat și transportat în condiții proprii către spital. Avem kituri speciale pe care le folosim, în recipiente sterile, cu gheață carbonică în așa fel încât să păstrăm viabilitatea membrului".

La intervenția care a durat aproape 20 de ore au participat șase chirurgi, doi medici ortopezi, trei anesteziști și trei echipe de asistente. Operația a fost un succes, iar specialiștii sunt optimiști.

Potrivit acestora, Alexia își va putea folosi ambele brațe în proporție de 85%. Însă va avea nevoie și de alte operații, apoi de ședințe de recuperare.

Florin Tudose, tatăl fetei: „O solidaritate extraordinară. De cadrele medicale nu am cuvinte, de la fața locului, până la final. Auzi...doar în străinătate. Mobilizarea a fost de cea mai mare clasă. Doamna care a coordonat totul pot să spun că a renăscut-o pe Alexia pentru mine e a doua mamă a Alexiei".

Alexia are nevoie de sânge

Alexia are acum mare nevoie de sânge, iar cei din familie și prietenii au pornit o campanie pe Facebook pentru a găsi cât mai mulţi donatori. Luni dimineața, peste 100 de oameni s-au strâns pe holurile Centrului de Transfuzii din Botoșani, impresionați de povestea copilei.

Bărbat: „Nu o cunosc pe fată. Am văzut aseară cu soția povestea ei și ne-a marcat. Soția era de noapte, am așteptat-o de la serviciu și am venit amândoi. Dumnezeu e mare, sperăm să fie bine. Ferească Dumnezeu de necaz”.

Luni după amiază, Alexia va intra, din nou, în sala de operație, pentru reevaluarea leziunilor la mâna dreaptă.

Alți doi copii, o fată și un băiat, sunt internați la spitalul de Pediatrie și au trecut deja prin intervenții chirurgicale.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 19-12-2022 16:46