Unchiul Alexandrei: „Am eșuat. Este confirmată decedată de testele ADN”

Alexandru Cumpănașu a scris, pe pagina sa de Facebook, că ADN-ul din fragmentele osoase găsite acasă la Gheorghe Dincă, bărbatul din Caracal acuzat în cazul dispariţiei Alexandrei Măceşanu, este al adolescentei.

Anterior, DIICOT a anunţat că a primit de la INML raportul de expertiză medico-legală antropologică privind fragmentele osoase şi dentare găsite acasă la Gheorghe Dincă, însă concluziile vor fi comunicate după ce va fi primit şi raportul asupra materialului genetic.

Mesajul unchiului Alexandrei:

"Oameni buni ai acestei tari care ne-ati fost alaturi. ALEXANDRA ESTE CONFIRMATA DECEDATA de testele ADN. Ministrul Justitiei l-a anuntat pe varul meu Am esuat. Nu am reusit sa salvez viata acestui minunat copil. Daca as fi aflat cu cateva ore mai devreme macar de la ora 2100 joi... Dar va promit CA NU VA SCAPA PICIOR DE POLITICIAN, PROCUROR, POLITIST, JUDECATOR, STS-ist. Asta tine de mine. Si voi rascoli tot acest sistem cu orice pret. #112vreausatraiesc".

Fragmentele osoase si dentare identificate în urma percheziţiei domiciliare efectuate la data de 27 iulie la locuinţa lui Dincă Gheorghe aparțin Alexandrei Măceșanu, au informat surse apropiate anchetei pentru Știrile PRO TV.

