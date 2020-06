Alertă generală pe Prut. Hidrologii au emis cod roșu de inundații până vineri

Este alertă generală pe Prut după ce hidrologii au emis o avertizare cod roșu până vineri la miezul nopții.

Râul vine umflat din Ucraina, unde a rupt două baraje și amenință acum mai multe localități din Botoșani. Autoritățile se așteaptă ca apa să dea năvală la noapte, așa că oamenii și-au strâns ce aveau mai de preț și au plecat la rude sau prieteni.

La Rădăuţi-Prut cota de pericol a râului era depăşită cu un metru acum două ore şi creştea constant.

Oamenii sunt îngroziţi de gândul că vor pierde iarăşi tot din cauza apelor, și în 2008 au fost loviţi de inundaţii.

Gheorghe Alupoaie- evacuat: ”Sunt pregătit de ieri. Am luat-o pe mama şi am plecat la deal. Am scos totul din casă şi am plecat. E munca de o viaţă aici care e refăcută a doua oară. Mama e bătrână şi tremura din toate încheieturile de frică”.

Ambianţa 2 bătrâni, soţ şi soţie: "Am pregătit totul, iar când vine, încuiem şi plecăm la un nepot".

Acesta femeie îngrijeşte o bătrână imobilizata la pat. Acum îşi face planul de evacuare.



Elena Fartusnic, bătrâna: "Mă mut la o prietenă. Eu am mai fost inundată. Mi-e frică. Toată noaptea nu am dormit. Mergeţi în tabăra construită de ISU? Dacă o să fie nevoie, da. Nu am scos nimic din casă".

Bulat Dan, ISU Botoşani: ”Am început operaţiunile de evacuare la Rad Prut şi Rediu şi punem saci cu nisip. Este vorba de 32 de gospodarii şi 8 gospodarii în Rediu. În tabără primim 5 persoane de peste 75 de ani care nu au aparţinători. Mai avem la dispoziţie încă 5 corturi”.

Autorităţile se tem că inundaţiile ar putea fi mai mari decât în 2008. În acelaşi timp, sunt anunţate noi ploi abundente în întreaga ţară.