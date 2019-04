Alarmă în Capitală. O casă din Sectorul 2 a fost cuprinsă de flăcări violente

S-a dat alarma marți dimineață în sectorul 2 al Capitalei. O casă a fost cuprinsă de flăcări violente, care amenințau să ajungă și la locuințele din apropiere.

ISU: "Am început deplasarea cu 3 autospeciale cu apă şi spumă şi o autoscară, plus un mobil de descarcerare şi unul de prim ajutor. Am solicitat suplimentarea forţelor cu încă două autospeciale. Incendiul a fost găsit manifestându-se pe aproximativ 100 de mp la nivelul acoperişului."

Pompierii au reușit să potolească vâlvătaia și, din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Potrivit vecinilor, casa este părăsită și acolo își făceau adesea veacul oameni ai străzii.

Deocamdată nu se știu cauzele incendiului, însă ancheta va lămuri totul. Circulația autobuzelor a fost oprită în zonă până când militarii au reușit să stingă focul.

