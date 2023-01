Aglomerație mare la spa-uri: "Am crezut că e mai liber, că numai noi o să fim, dar nu a fost să fie"

S-au relaxat la piscină, la saună ori la masaj, iar cum vremea a fost generosă, mulți au profitat și au stat chiar la soare pentru un bronz natural.

Un grup de tineri, pus pe șotii, și-a rezervat toată ziua pentru a se bucura de soarele generos și apa caldă din piscine.

Fată: „Am crezut că e mai liber, că numai noi o să fim, dar nu a fost să fie. Am glumit, e ok, foarte ok, când e aglomerat e mai ok, când ești singur parcă nu are nici un farmec.”

Băiat „Vai, deci dacă aveam inel acum, vai, de ce nu am avut inelul la mine. Trebuie să fii pregătit întotdeuna, întotdeauna bărbații să aibă inel.”

O bunică a fost adusă de nepoata ei sa se relaxeze.

Bătrână: „Nepoțica m-a luat în multe locuri, dar îmi place foarte mult aici.”

Femeie: „Ea nu a mai fost niciodată aici. Mai mult pentru ea am venit că aveam alte planuri, dar ne bucurăm că am ajuns aici. Este o zi foarte frumoasă și foarte frumos afară.”

Și așa s-au gândit alte câteva mii de persoane care au venit la complex.

„-Cu cine ați venit?

-Cu soția, nu e ea gagica mea. Aici venim mereu că e foarte frumos, e ceva de vis aici.”

Bărbat: „E o zi splendidă și am spus să ne bucurăm de fiecare rază de soare. Cu soția, copilul l-am trimis într-o tabără de schi și am zis să ne bucurăm și noi de clipele astea frumoase.”

Și câțiva turiștii străini s-au bucurat de atmosferă, chiar daca a fost aglomerat.

Femeie: „ Nu e atât de relaxant precum am crezut că o să fie, dar e un loc foarte frumos//noi locuim în Olanda și doar ce am trimis poze familiei, și acolo plouă și este frig, și noi suntem afară în costumele de baie și ne bucurăm de soare și asta este chiar bine.”

Bărbat: „Un loc foarte frumos. Ne place foarte mult."

Andrada Seitan, directorul de comunicare al unui centru spa: „Foarte mulți oameni au ales să își petreacă primele zile din an într-o atmosferă exotică.”

De mentionat ca de sărbătorile legale și la sfârșit de săptămână tarifele sunt mai mari ca de obicei.

