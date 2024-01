Adolescentul de 16 ani care a supraviețuit incendiului de la Ferma Dacilor a depus o mărturie tulburătoare în fața instanței

Totodată, Judecătoria Ploieşti a dispus plasarea în arest la domiciliu a altor două persoane reţinute în acest dosar, implicate în administrarea complexului turistic de la Tohani. Decizia nu este definitivă.

Anchetatorii susțin că șansele victimelor să se salveze au fost aproape inexistente, având în vedere că pensiunea Ferma Dacilor avea mai multe probleme.

Ferma Dacilor a fost construită fără autorizație, spun anchetatorii. Apoi, mansarda imobilului a fost realizată din material lemnos, ușor inflamabil, și nu avea căi de evacuare optime - motiv pentru care construcția era încadrată la gradul 5 de rezistență la foc, cel mai scăzut.

De asemenea, pensiunea nu avea autorizație ISU, centrala de alamare la incendiu era nefuncțională și instalația electrică a imobilului era subdimensionată în raport cu nevoile.

Adolescentul de 16 ani care a supraviețuit incendiului a depus o mărturie tulburătoare în fața instanței - „La ora 4 și 50 de minute fratele meu a mers la toaletă și mi-a spus că a simțit miros de fum în cameră. (...) Fratele meu a deschis ușa, moment în care a intrat un fum puternic pe hol. Fratele meu a început să țipe foarte tare (...) Nu puteam respira deloc, era fumul foarte dens. M-am lăsat jos pentru a putea respira puțin (...) În momentele următoare l-am auzit pe tatăl meu care țipa de neputință. I-am auzit pe Petru și Victor, care țipau de durere. I-am recunoscut deoarece erau voci de copii”.

În incendiul de la Ferma Dacilor adolescentul și-a pierdut tatăl și doi frați. Doar el și mama lui au supraviețuit.

„Cornel Dinicu, prietenul meu, mi-a spus că a luat o mască de gaze ca să urce la etaj, însă nu a reușit să salveze pe cineva din cauza fumului. Am ajuns afară, nu puteam să respir, am văzut flăcări la acoperiș deasupra restaurantului (...) Consider că focul a plecat de la mansardă, respectiv din livingul unde era televizorul (...) Știam că televizorul se încingea destul de des”.

Familia băiatului este singura care nu și-a înmormântat morții din incendiu.

Până acum ofițerii serviciului de Investigații Criminale nu au reușit să identifice două dintre victimele ce au pierit în incendiul devastator de acum o săptămână. Este vorba de cei doi frați. De altfel, la ultima cercetare la fața locului criminaliștii au descoperit nu mai puțin de 85 de fragmente osoase, iar analiza lor ADN ar putea oferi răspunsurile mult așteptate.

03-01-2024